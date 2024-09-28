كنز غذائي مخفي.. 8 فوائد مذهلة للموز - لن تتخيل ما يفعله لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

ثمرة الموز اللذيذة ليست مجرد وجبة خفيفة فحسب، بل هي أيضًا مخزن للفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم، حسبما أكد حازم علي، استشاري التغذية العلاجية.

مصدر ممتاز للبوتاسيوم

وقال "علي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن البوتاسيوم معدن أساسي يساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب، كما يساهم في وظائف العضلات والأعصاب بشكل صحيح، كما يحتوى على عدة فوائد صحية، تشمل:

طاقة طبيعية

الموز يحتوي على نسبة عالية من السكر الطبيعي، ما يجعله مصدرًا ممتازًا للطاقة السريعة. إنه مثالي لتعزيز نشاطك البدني وزيادة تركيزك.

صديق الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في الموز تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، ما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

مصدر للفيتامينات والمعادن

يحتوي الموز على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B6، وفيتامين C، والمنغنيز، التي تلعب دورًا هامًا في العديد من الوظائف الحيوية للجسم.

تحسين المزاج

يحتوي الموز على مادة التربتوفان، وهي مادة سابقة لهرمون السيروتونين المعروف بقدرته على تحسين المزاج وتقليل التوتر.

صحة العظام

يساعد الكالسيوم والمغنيسيوم الموجودان في الموز، على تقوية العظام والحفاظ على صحتها.

صحة القلب

يساعد البوتاسيوم الموجود في الموز على خفض ضغط الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

صحة الجلد والشعر

يساعد فيتامين C الموجود في الموز على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين مهم لصحة الجلد والشعر والأظافر.

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