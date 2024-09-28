هل تعاني من هذه الأعراض؟.. 3 علامات تكشف إصابتك بجرثومة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

جرثومة المعدة، أو البكتيريا الحلزونية البوابية، هي عدوى شائعة تصيب الجهاز الهضمي، لا تسبب أعراضًا لدى الجميع، ولكن عندما تظهر، تكون مزعجة وتؤثر على الحياة اليومية.

يقول الدكتور سعيد شلبي، استشاري الكبد، لـ"الخليج 365" إن هناك 3 علامات شائعة تدل على إصابتك بجرثومة المعدة:

- ألم في البطن

ألم حارق في منطقة أسفل عظمة الصدر، يزداد عادة بعد تناول الطعام أو عند الاستلقاء، وقد يصاحب الألم شعور بالامتلاء والانتفاخ بعد تناول وجبات خفيفة، وأحيانًا يترافق مع غثيان وقيء، خاصة بعد تناول أطعمة معينة.

- اضطرابات في الهضم

الشعور بحرقة المعدة، وهو شعور بحرقان يصعد من المعدة إلى المريء.

- تغير في الشهية والبراز

فقدان الشهية أو زيادة الرغبة في تناول أطعمة معينة.

يظهر البراز بلون أسود أو يحتوي على دم، مما قد يشير إلى نزيف داخلي.

كيف يتم تشخيص جرثومة المعدة؟

يعتمد التشخيص على قياس كمية الهيدروجين التي تنتجها البكتيريا في المعدة.

- يتم فحص عينة من البراز للكشف عن وجود البكتيريا.

يتم إدخال أنبوب رفيع مزود بكاميرا صغيرة في المريء والمعدة لفحصها.

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