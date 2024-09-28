تقوي قلبك.. 4 أطعمة تفتت الكوليسترول المرتفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يُعتبر ارتفاع الكوليسترول في الدم من المشكلات الصحية المزعجة، التي تهدد صحة القلب والأوعية الدموية، وغالبًا ما يلعب النظام الغذائي دورًا فعالًا في محاربة مستوياته المرتفعة.

وبحسب ما ذكره موقعي Eat This وWebMD، إليك الأطعمة الصباحية التي تساهم في خفض الكوليسترول المرتفع.

الفول

يُعد الفول من الأطعمة الصباحية الشائعة والغنية بالألياف، التي تساهم في محاربة الكوليسترول المرتفع، ومع ذلك، يجب الحرص عند طهيه على استخدام زيت الزيتون بدلًا من الدهون المشبعة لتجنب الحصول على نتائج عكسية.

البيض

على الرغم من احتواء صفار البيض على الكوليسترول، إلا أنه لا يرفع مستويات الكوليسترول في الدم كما يعتقد الكثيرون.

يُعتبر البيض المسلوق أو المقلي في زيوت صحية مثل زيت الزيتون غنيًا بالدهون الصحية التي تساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية هامة مثل البروتين وفيتامين B12.

الشوفان

يحتوي الشوفان على ألياف غذائية تحارب مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم، وتقي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المكسرات

تحتوي المكسرات على دهون غير مشبعة، مما يجعلها تساهم في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم، وتحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تعزز من صحة القلب، ومن أبرز المكسرات المفيدة عين الجمل واللوز.

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