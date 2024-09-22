الامارات | الشرطة تعثر على عائلة كاملة مذبوحة في منزلها في حلب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الداخلية السورية عن جريمة قتل بشعة، بعد العثور على 3 جثث تعود لعائلة واحدة في مدينة حلب.

وقالت الداخلية في بيان "إنه وفي الساعة التاسعة من تاريخ 20/9/2024 أُبلغ قسم شرطة الأشرفية بحلب من المدعوة (جودي) بأنها ذهبت لمنزل والدتها بناءً على موعد مسبق بينهما وبعد قرع باب المنزل والاتصال عدة مرات مع والدتها وإخوتها لم يجب أحد".

وأضافت الوزارة: "توجهت الدوريات من القسم المذكور، وقامت بفتح باب المنزل بحضور مختار وأعضاء لجنة الحي. وبدخولهم إلى المكان عُثر على ثلاث جثث، وهي لامرأة تدعى (جمانة) من مواليد 1972 وابنها (غيث) من مواليد 2005 وابنتها (غزل) من مواليد 2004، مقتولين في غرف نومهم بعد تعرضهم لطعنات ذبح في العنق والرقبة بواسطة آلة حادة".

وحضر قائد شرطة محافظة حلب إلى المكان ودوريات من فرع الأمن الجنائي وقسم الأدلة الجنائية وهيئة الكشف الطبي والقضائي لإجراء الكشف اللازم ومباشرة التحقيقات.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال مستمرة حتى كشف الجناة وإلقاء القبض عليهم.