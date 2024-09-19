انهيار الرئة .. إليك أسبابه وأعراضه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:



انهيار الرئة من الحالات المرضية الخطيرة التي يمكن أن يعاني منها العديد من الأشخاص، وذكرت مؤسسة الرئة الألمانية أنه عبارة عن دخول الهواء إلى الحيز الموجود بين الرئتين وجدار الصدر، والذي يسمى "الحيز الجنبي".

ثلاثة أنواع



وأوضحت المؤسسة أن انهيار الرئة ينقسم إلى الأنواع الثلاثة التالية:

انهيار الرئة العفوي:

يحدث دون تأثير خارجي، وغالباً ما يصيب الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، أو الأشخاص، الذين يعانون من أمراض الرئة السابقة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن أو سرطان الرئة. وغالباً ما تكون الحويصلات الهوائية الممزقة مسؤولة عن دخول الهواء إلى الفضاء الجنبي، كما يعتبر استهلاك التبغ عامل خطر رئيسي.

انهيار الرئة الناجم عن إصابة:

يحدث هذا النوع نتيجة لإصابة مثل حادث أو جرح ناجم عن طلق ناري.

انهيار الرئة التوتري: هذا هو شكل خطير بشكل خاص، حيث يتدفق الهواء إلى الفضاء الجنبي، ولكن لا يستطيع الهروب، مما يؤدي إلى زيادة الضغط في القفص الصدري، وغالباً ما يؤدي إلى حالات تهدد الحياة.

الأعراض

ويتم الاستدلال على الإصابة بانهيار الرئة من خلال الأعراض التالية:

- ألم مفاجئ وشديد في الصدر (غالباً ما يكون من جانب واحد ويكون شديدا بشكل خاص عند التنفس)

- ضيق في التنفس

- التنفس المتسارع

- السعال (الجاف عادة)

- الزرقة (تغير لون الجلد إلى اللون الأزرق) بسبب نقص الأكسجين

سبل العلاج

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، نظراً لأن إهمال العلاج يشكل خطراً على الحياة.

وتتم إزالة الهواء من الفضاء الجنبي على سبيل المثال عن طريق:

- أنبوب صدري (إدخال أنبوب لتصريف الهواء)

- التدخلات الجراحية (في الحالات المعقدة).

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