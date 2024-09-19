الامارات | مريم المهيري: تحديات البدايات فتحت عيني على أسرار «عالم السفر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من دراستها الأكاديمية، وتخصصها في مجال تقنية المعلومات، إلا أن الإماراتية مريم المهيري، قررت اتخاذ القرار الصعب، وسلك نهج مغاير في حياتها المهنية، وذلك عبر التوجه نحو مجال السياحة والسفر، متمسكة بقدرتها السريعة على استيعاب أسرار هذا المجال ومتطلباته، ومتأثرة بمسيرة والدها الناجحة فيه، بعد أن أسست شركة متخصصة ومنافسة بقوة منذ سنوات.

وفي بداية حوارها مع «الإمارات اليوم»، توقفت مريم عند الصعوبات التي واجهت مسيرتها في ميدان السفر والسياحة، هذا المجال الصعب الذي دخلته بإرادة وعزم على التعلم، وأيضاً النجاح والتميز، وذلك بعد تخرجها في الجامعة خلال 2008، الذي صادف الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم حينها، ثم قرارها خوض غمار هذه التجربة وتحمل عبء مسؤولياتها.

وقالت مريم: «في بداية تجربة العمل، لم يرغب مسؤول ما في الشركة في أن يعلمني المبادئ الأساسية للمجال، فلم يصبني الإحباط، وقررت الالتحاق بأحد المعاهد المتخصصة لنيل شهادة (IATA) الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي».

وأضافت «كانت الأجواء جديدة وصعبة عليّ، ولا أنكر أنني في العامين الأولين من التجربة، كنت دائمة العودة باكية إلى البيت، وراغبة في الالتحاق بوظيفة أخرى أسوة ببقية فتيات جيلي، للتخلص من هذه المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقي، والتي كنت أشعر في ظلها دوماً بالقلق والخوف، خصوصاً كلما قرر والدي زيارتي في مقر الشركة نهاية كل أسبوع، للاطلاع ومتابعة مستويات إنجازي لمختلف الأشغال، وتقييم النجاحات المحققة والإخفاقات التي وقعت فيها».

وبفخر، تشير مريم إلى السنوات الأربع الأولى التي أمضتها في «واحة العين للعطلات»، قبل أن تنمي مهاراتها وتعرف أسرار المجال لتصبح على دراية بخباياه. وتابعت «في البداية، كنت أشعر بالخوف من تجارب التعاملات المالية الخاصة بالمصارف، وأفضّل مساعدة والدي لخبرته الواسعة في هذا المجال، لكنني مع مرور الوقت، قررت الانفتاح على آفاق أوسع ومراكمة التجارب المتنوعة، فزرت معارض، وتعرفت إلى الخبرات المهنية الموازية، لأتمكن بعد مرور سبعة أعوام من هذه التجربة، من الظفر بمنصب المدير التنفيذي للشركة».

15 عاماً، أمضتها حتى الآن مريم المهيري في هذا المجال الذي تصفه بالصعب والمليء بالعقبات، مؤكدة فخرها بالتصدي لها برؤية منفتحة على كل الخيارات، وإيمان بأن سوق السياحة في الإمارات، قادرة على استيعاب جميع هذا التنوع والوفرة. واستطردت: «أعترف بأنني مازلت أعاني المنافسة التي قد تنأى أحياناً عن تجارب تقديم الأفضل، لكنني أؤمن بأن الأرزاق مقسمة، وأنه يجب على كل من يخوض غمار هذا المجال التحلي بالصبر والمثابرة، والقدرة على التركيز لتحقيق التميز، ثم طبعاً التعلم المستمر لتطوير التجارب الشخصية».

واسترجعت مريم أحد المواقف العابرة التي صادفتها: «مازلت أتذكر أول تجربة مجموعة سياحية مؤلفة من 26 شخصاً، طرحت عليها برنامجاً متكاملاً للتعرف إلى الوجهات والأماكن السياحية الأهم، ما شجعني على الاستمرار والعمل وتحدي عدد لا حصر له من الصعوبات التي تعلق بعضها بنظرة أفراد في المجتمع لهذا المجال، ووجود المرأة فيه، لكن تشجيع وثقة أهلي أسهم في دفعي نحو التميز، وشجعني مع مرور الوقت على تخطي عقباته المتتالية».

وعن مفاتيح النجاح بعد هذه السنوات من العمل في هذا المجال، شددت مريم على قيمة الفصل بين الحياة الشخصية والمهنية، وأهمية التحلي بمهارات القيادة في التعاطي مع فريق العمل وتوجيهه لتحقيق أهداف الشركة، وفرض مبادئ الجدية والاحترام المتبادل بين الموظفين، والحرص على توخي سياسات عمل حديثة تواكب التطور الكبير المشهود في هذا المجال.

وأكملت «أحاول على الدوام تطوير مهارات فريق عملي من خلال إعادة تكلفيهم بمهام جديدة لتجديد طاقاتهم، ولعله الأمر الذي جعل العديد منهم مستمرين في تجربة العمل في الشركة منذ سنوات طويلة».

بين البحر.. والخيل

إلى جانب تكريس حضورها في مجال السياحة والسفر في الإمارات، تجد مريم المهيري حيزاً مناسباً لممارسة هوايتها الأثيرة في مجال الغوص، وذلك بعد سنوات من خوفها القديم من البحر، الذي استطاعت تجاوزه واستثماره مقابل الحصول على شهادة معتمدة في مجال الغوص. وقالت «نجحت في الحصول على شهادات عدة في هذا المجال بداية من شهادة (Padi Open Water)، وشهادة (PADI Advanced Open Water Diver)، كما حرصت على ممارسة هذه الهواية الأثيرة في الفجيرة، إلى جانب شغفي القديم بالخيل الذي وازى بدوره خوفي العام من التعامل مع الحيوانات، لكنني نجحت في المقابل، في خوض غمار هواية ركوب الخيل والتعرف إلى خصالها المتعددة».

• بتشجيع وثقة أهلي تخطيت عقبة نظرة البعض إلى وجود المرأة في مجال السفر والسياحة.