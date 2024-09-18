مضاد حيوي يحرق جسد عارضة أزياء.. كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصيبت عارضة أزياء تايلاندية بطفح جلدي وبثور في جميع أنحاء وجهها وجسدها، بعد أن تناولت المضادات الحيوية التي كانت تعاني من الحساسية تجاهها ثلاث مرات.

"كان الألم شديدًا لدرجة أنني شعرت وكأنني سأموت حقًا، كان الأمر شديدًا، كان جسدي بالكامل يحترق ويؤلمني، لا توجد كلمات قوية بما يكفي لوصف ما شعرت به"، قالت ساسينان تشوينلوسانج، 31 عامًا، لصحيفة nypost.

تشوينلوسانج، التي كانت تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، كانت تشكو من التهاب في الحلق واحمرار في العينين عندما زارت مستشفى في بانكوك في 18 يونيو.

قام الأطباء بتشخيص حالتها على أنها التهاب اللوزتين وأعطوها سيفترياكسون، وهو مضاد حيوي يستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية، لكن هذا لم يساعدها، بل أدى إلى تفاقم الأمور.

وعادت عارضة الأزياء عبر الإنترنت، إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام بعد أن عانت من ضيق في الصدر وطفح جلدي وتشوش الرؤية وتورم في الفم وعدم القدرة على المشي بشكل سليم.

وقالت تشوينلوسانج إنها أعطيت جرعة أخرى من نفس الدواء وتم تشخيص إصابتها بجدري الماء ، مضيفة أن الطفح الجلدي الذي تعاني منه ازداد سوءًا، ما تسبب في إصابتها بالعمى في عينها اليسرى.

تم إرسالها إلى العناية المركزة، حيث أعطاها الأطباء حقنة ثالثة من سيفترياكسون، وشعرت بالدوار، وأصبحت عينها اليمنى ضبابية وخدرة، وبقيت في وحدة العناية المركزة لمدة سبعة أيام.

تم نقلها لاحقًا إلى مستشفى آخر، حيث تم تشخيص حالتها بمتلازمة ستيفنز جونسون الشديدة، وهي رد فعل نادر ولكنه قد يكون مميتًا للأدوية أو العدوى.

يبدأ عادة بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، يتبعها طفح جلدي مؤلم، ما يؤدي إلى موت الطبقة العليا من الجلد وتقشرها.

ظلت تشوينلوسانج طريحة الفراش واضطرت إلى قص شعرها الطويل للسماح للطفح الجلدي بالشفاء.

كانت هناك جروح حول عينيها وفمها وعلى جبهتها ووجنتيها، كما غطت الشاش عنقها لتصريف الدم والقيح الذي كان يسيل على وجهها.

"قبل ذلك، كنت أعمل في شركة لتكنولوجيا المعلومات، وكنت أعمل عارضة أزياء عبر الإنترنت في وقت فراغي"، كما تذكرت تشوينلوسانج، "لقد حطمت هذه الحالة أحلامي، لقد دمرت الحياة التي كنت أعيشها من قبل".

الفتاة تبحث الآن عن طبيب عيون لمساعدتها على استعادة بصرها، حتى تتمكن من العودة إلى العمل، وفي هذه الأثناء، قال ثاناكريت جيتاريرات، نائب وزير الصحة العامة في تايلاند، إن الحكومة تحقق فيما إذا كان علاج تشوينلوسانج "يتوافق مع الممارسات الطبية".

تناول الإفطار والعشاء في هذا التوقيت قد يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

3 فواكه تخفض الكوليسترول الضار وتقي من أمراض القلب والسكري

هتدمر معدتك والقولون.. احذر تناول هذه الأطعمة على الريق

اتق شر الحليم إذا غضب.. أبراج لا تنسى الإساءة ولا تتهاون في حقها

قطة تعود للحياة بعد 4 أيام من وفاتها- لن تتخيل ما حدث