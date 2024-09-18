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الامارات | لأجل صحتكم.. انتبهوا إلى مخاطر استخدام ورق الألمنيوم في طهي الطعام

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت خبيرة التغذية الألمانية دانييلا كريل من خطورة استخدام ورق أو صواني الألمنيوم في طهي الطعام كشواء السمك أو اللحم على الصحة.

وأوضحت أن ملامسة المكونات الحمضية أو المالحة يمكن أن تتسبب في تسرب أيونات الألمنيوم من الورق، ودخولها أولاً إلى الطعام، ثم إلى الجسم.

وأضافت أن المستويات العالية من الألمنيوم في الجسم تعد ضارة بالصحة؛ إذ تُلحق ضرراً بالكلى والعظام، وتُحدث خللاً بالتوازن الهرموني، كما أنها ترفع خطر الإصابة بالسرطان.

وبغض النظر عن الشواء، ينبغي تقليل استخدام ورق الألمنيوم في المطبخ إلى الحد الأدنى، فهو غير مناسب لتغطية أو تغليف الليمون وشرائح التفاح والطماطم والمخللات، وكذلك الأطعمة المالحة مثل النقانق والأسماك والجبن.

ويعتبر ورق التغليف أفضل للصحة. كما يمكن استخدام حاويات مصنوعة من البلاستيك أو البورسلين أو الزجاج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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