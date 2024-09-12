الامارات | عرض «أشوفك».. سفير الإمارات في مهرجان المسرح الخليجي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك وزارة الثقافة في الدورة الـ14 من فعاليات مهرجان المسرح الخليجي الذي يقام هذا العام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 10 إلى 17 الجاري، بحضور مجموعة كبيرة من المسرحيين والفنانين والنقاد من مختلف الدول الخليجية والعربية.

ويمثل دولة الإمارات في المهرجان مسرح أم القيوين الوطني الذي سيقدم العمل المسرحي «أشوفك» اليوم، تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج حسن رجب، وبطولة الفنانين سعيد سالم، وإبراهيم أستادي، وسيف عدران، وبدور الساعي، ودلال الشرايبي، وآخرين.

وتدور أحداث المسرحية المستلهمة من قصة تاريخية وقعت في خمسينات القرن الماضي حول «جرناس»، الحارس الليلي الذي يقوم بدوره الفنان سعيد سالم، في عرض يمزج بين الدراما الوطنية، والتراجيديا التاريخية، والكوميديا الاجتماعية خلال فترة الاستعمار الإنجليزي في الخليج العربي، حيث حاول الاستعمار طمس ثقافة الشعوب المحتلة ليؤدي ثقافة جديدة.

وإلى جانب العرض المسرحي، تشارك الوزارة في المهرجان عبر جناح خاص للدولة، تستعرض فيه 75 عنواناً يتناول تاريخ الحركة المسرحية في دولة الإمارات، إضافةً إلى التعريف بدور الوزارة واهتمامها بدعم الفنون الأدائية والمسرح.

واختار المهرجان الفنان الإماراتي أحمد الجسمي ليكون الشخصية الإماراتية المكرمة، نظراً لتاريخه المسرحي العريق، وما قدمه من إنجازات مسرحية يشهد لها على الصعيدين الخليجي والعربي. ويسعى المهرجان هذا العام لتقديم مجموعة من الفعاليات التي تتنوع ما بين العروض المسرحية من دول مجلس التعاون الخليجي بواقع ستة عروض، وسلسلة من الندوات العلمية، والجلسات النقدية، وورش العمل الفنية، والتدريبية، وتنظيم العديد من المعارض الفنية المتنوعة.

يُذكر أن مهرجان المسرح الخليجي انطلق في دورته الأولى في دولة الكويت عام 1988، ويعد أبرز تجمع ثقافي مسرحي خليجي. ويجري تنظيمه كل عامين باستضافةٍ دورية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتيح فرصة تقديم عروض مسرحية متعددة، تصاحبها مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تمثل أساساً للتعارف وتبادل الخبرات والمعارف لإثراء الحركة المسرحية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفتح المجال أمام الفنانين لعرض أعمالهم الجديدة.

أحمد الجسمي على منصة التكريم

قال مدير مهرجان المسرح الخليجي، خالد الباز، خلال افتتاح الدورة الـ14: «يأتي هذا المهرجان بوصفه شكلاً من أشكال التقارب الثقافي والتناغم الفني بين أبناء خليجنا الحبيب، نسعى من خلاله إلى تقديم تجربة ثقافية استثنائية نكرم من خلالها مبدعينا وفنانينا الذين أثروا الحياة الثقافية الخليجية، كما نبني عبرها أفقاً يفتح لشبابنا الخليجي فرصاً نحو إبداع كبير يبلغ آفاق العالم، ويبني جسور التواصل بين الأجيال».

وكرّم المهرجان في الافتتاح الذي أقيم بمسرح جامعة الأميرة نورة عدداً من المسرحيين الخليجيين، من بينهم الفنان الإماراتي القدير أحمد الجسمي، والكويتي محمد جابر والقطري صالح المناعي والسعودي فهد الحارثي.

• المسرحية من بطولة الفنانين سعيد سالم، وإبراهيم أستادي، وسيف عدران، وبدور الساعي، ودلال الشرايبي، وآخرين.

• 75 عنواناً تزين جناح وزارة الثقافة في المهرجان، وتتناول تاريخ الحركة المسرحية في دولة الإمارات.