تدمرك.. 3 مشروبات عدو خفي للكلى والكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكلى والكبد من أهم أعضاء الجسم، ويؤديان دورا حيويا في تصفية الدم وإزالة السموم، ومع ذلك، فإن بعض العادات الغذائية الخاطئة، وخاصة الإفراط في تناول بعض المشروبات، يتسبب في تلف هذه الأعضاء الحيوية.

وفقا لموقعي "webmd" و"timesofindia"، إليك 4 مشروبات تدمر كليتك وكبدك دون أن تعلم:

المشروبات الغازية

سواء كانت محلاة بالسكر أو المحليات الصناعية، فإن المشروبات الغازية تشكل تهديدا للكلى والكبد، السكريات والفوسفور الموجود بها يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وكلها عوامل تُسهم في تلف الكلى، بالإضافة إلى ذلك، فإن المواد الحافظة تُزيد العبء على الكبد وتؤثر على وظائفه.

القهوة

مشروب محبوب لدى الكثيرين، ولكن الإفراط في تناولها يحولها إلى عدو لدود للكلى، الكافيين الزائد يزيد من ضغط الدم ويزيد إفراز حمض المعدة، ما يؤثر سلبا على صحة الكلى.

العصائر المعلبة

تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف والمواد الحافظة والمحليات الصناعية، هذه المكونات تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، وزيادة الوزن، وتراكم الدهون في الكبد.

مشروبات الطاقة

تحتوي هذه المشروبات على نسبة عالية من "الفركتوز" وهو نوع من السكر، ما يجعلها قنبلة موقوتة لصحتك، ويؤدي الإفراط في تناولها إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني، وحدوث التهاب وتلف الكبد.

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