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شكرا لقرائتكم شركة سيركو تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية العالمية لخدمات الحراسات الأمنية (سيركو) عن طرح وظائف (أمنية) شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس بعدة مزايا ورواتب مجزية.
تفاصيل الوظائف الشاغرة:
– حارس أمن
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المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس
الشروط المطلوبة:
– أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل ثانوية عامة فأعلى.
– خلو صحيفة الحالة الجنائية.
– اجتياز الفحص الطبي وتحليل السموم.
– العمر من 22 إلى 42 عام.
– اللياقة الصحية.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– اجتياز الدورة التدريبية.
المميزات:
– رواتب شهرية مجزية.
– تأمين طبي.
– راحة أسبوعية.
– اجازة سنوية.
– حافز للمتميزين.
طريقة التقديم:
التقديم متاح من اليوم الاثنين 144/5/2هـ (الموافق 2024/11/4م) في مقر الشركة (طريق الملك عبد العزيز – حي الربيع أمام مستشفى المملكة): “اضغط هنا”.