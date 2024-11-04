شكرا لقرائتكم شركة سيركو تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية العالمية لخدمات الحراسات الأمنية (سيركو) عن طرح وظائف (أمنية) شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس بعدة مزايا ورواتب مجزية.

تفاصيل الوظائف الشاغرة:

– حارس أمن

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المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس

الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل ثانوية عامة فأعلى.

– خلو صحيفة الحالة الجنائية.

– اجتياز الفحص الطبي وتحليل السموم.

– العمر من 22 إلى 42 عام.

– اللياقة الصحية.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– اجتياز الدورة التدريبية.

المميزات:

– رواتب شهرية مجزية.

– تأمين طبي.

– راحة أسبوعية.

– اجازة سنوية.

– حافز للمتميزين.

طريقة التقديم:

التقديم متاح من اليوم الاثنين 144/5/2هـ (الموافق 2024/11/4م) في مقر الشركة (طريق الملك عبد العزيز – حي الربيع أمام مستشفى المملكة): “اضغط هنا”.