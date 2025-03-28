اليابان | قفزة تاريخية في الرواتب: الشركات اليابانية توافق على أكبر زيادة للأجور منذ 34 عامًا!

اقتصاد 29/03/2025

أسفرت مفاوضات الأجور الربيعية في الشركات اليابانية عن زيادة إجمالية في متوسط الرواتب بنسبة 5.46%، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها معدل الارتفاع 5% في الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 1992. فهل يشكل هذا الارتفاع بداية تحول في مشهد الأجور الياباني، أم أنه مجرد استثناء تحكمه ظروف مؤقتة؟

وفقًا للأرقام الأولية التي أصدرها اتحاد نقابات العمال الياباني (رينغو)، أظهرت نتائج مفاوضات ”رفع الأجور الربيعية“ (شونتو) لعام 2025، حتى 14 مارس/ آذار، زيادة متوسطة في الأجور بنسبة 5.46% عبر 760 شركة تضم نقابات تابعة للاتحاد. وتُعد هذه الزيادة، التي ارتفعت بمقدار 0.18 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي، الأعلى منذ الرقم النهائي البالغ 5.66% في عام 1991، مما يعكس دفعة قوية نحو تحسين الأجور في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

أما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي يقل عدد موظفيها عن 300 شخص، فقد بلغ متوسط زيادة الأجور 5.09% في 351 شركة، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها النسبة 5% منذ الرقم النهائي البالغ 5.10% في عام 1992. ورغم هذا الإنجاز، فإن هذه النسبة جاءت دون الطموحات التي حددها اتحاد رينغو، والتي كانت تستهدف زيادة عامة بنسبة 5% على الأقل، و6% أو أكثر للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تقليص الفجوة في الأجور بين الشركات الكبرى ونظيراتها الأصغر حجمًا.

في 12 مارس/آذار، وبينما كانت هناك استجابات عديدة لمطالب النقابات من الشركات الكبرى، أعلنت شركات التصنيع الكبرى في قطاعات مثل الإلكترونيات والسيارات عن زيادات كبيرة في الأجور. ولبت تويوتا مطالب النقابات بالكامل للعام الخامس على التوالي. وينتقل التركيز الآن إلى مدى استمرار هذا الزخم بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستبلغ مفاوضات العمال والإدارة ذروتها في أبريل/نيسان ومايو/أيار.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)