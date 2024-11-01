اليابان | الصداقة اليابانية الأوكرانية تحت الاختبار: كيف تعززت العلاقات في الأوقات العصيبة؟

يرتبط عمدة مدينة دنيبرو في شرق أوكرانيا، بوريس فيلاتوف، برابط خاص مع اليابان، يتمثل في شغفه العميق بـ ”نتسوكي“، فن صناعة التماثيل الصغيرة. هذا الاهتمام يجسد التبادل الثقافي الذي يثري تجربته الشخصية والمهنية. في حوارنا عبر الإنترنت، ناقشنا كيف أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على حياة السكان في دنيبرو، وما التحديات التي واجهتهم في ظل هذه الظروف الصعبة. كما تطرقنا إلى الدعم المستمر الذي تقدمه اليابان لأهالي المدينة، مما يعكس الروح التضامنية بين الشعبين في الأوقات العصيبة.

قبول النازحين داخليا

المحاور: تقع مدينة دنيبرو بالقرب من خطوط المواجهة في المعارك. ما هو الوضع في المدينة؟

بوريس فيلاتوف: تقع مدينة دنيبرو، الواقعة في شرق أوكرانيا، في قلب الأحداث الحالية التي تشهدها البلاد. تتميز بموقعها القريب من دونيتسك وخيرسون، حيث تدور معارك عنيفة نتيجة الصراع المستمر مع الجيش الروسي. تستقبل المدينة حاليًا حوالي 190 ألف نازح من المناطق المتضررة، مما يجعلها تحتل المرتبة الثانية بعد كييف من حيث عدد اللاجئين.

كانت دنيبرو في السابق ثالث أكبر مدينة في أوكرانيا، معروفة بصناعاتها الثقيلة وقطاعاتها الكيميائية المزدهرة. لكن بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، تحولت إلى مركز لوجستي حيوي يربط الحكومة في كييف بالخطوط الأمامية. ومع غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، زادت أهمية دنيبرو الاستراتيجية، حيث تسهم في دعم الجهود العسكرية والطبية في الجبهة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين اليومية.

تجسد دنيبرو روح المرونة والتكيف لدى سكانها، الذين يواجهون التحديات بكل قوة. ورغم الظروف الصعبة، يبقى الأمل حاضرًا، وتظل المدينة نقطة تواصل حيوية في سياق الصراع الأوسع.

المحاور: إن استيعاب 190 ألف نازح يعادل عدد سكان مدينة متوسطة الحجم.

فيلاتوف: بالفعل، لقد تسبب التدفق المستمر للنازحين بسبب الحرب في ضغوط هائلة على المنطقة، وخاصة على خدماتنا الطبية وقدرتنا على نقل وتبادل المعلومات بشكل فعّال وفي الوقت المناسب. على الرغم من هذه التحديات، بذلت السلطات المحلية جهودًا للحفاظ على سير العمل في خدمات المدينة. لكن الأمر لم يكن سهلاً، حيث نعاني من نقص في العمالة بسبب مغادرة المزيد من الرجال للالتحاق بالخدمة العسكرية.

وقد تأثرت الشركات، خصوصًا في مجالات مثل الأشغال العامة والنقل، التي غالبًا ما يهيمن عليها العمال الذكور، بشكل كبير. وقد فرض هذا الوضع عبئًا إضافيًا على النساء، اللاتي اضطررن للتدخل لملء الفراغ الناتج عن نقص العمالة.

المدنيون يدفعون ثمن الحروب

المحاور: مع اقتراب الحرب من عامها الثاني والنصف، كيف تبدو الحياة بالنسبة للسكان؟ هل لا يزال بإمكانهم الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية؟

فيلاتوف: لقد حظرنا الفعاليات واسعة النطاق مثل الحفلات الموسيقية لأسباب أمنية، نظرًا للتهديدات المتعلقة بالتفجيرات والهجمات الإرهابية. ومع ذلك، تُقام حفلات موسيقية صغيرة وفعاليات عامة في محطات المترو. تم تصميم المسارح وغيرها من الفضاءات لتحويل بعض المناطق إلى قاعات عرض. في عطلات نهاية الأسبوع، تزدحم الحدائق العامة بالناس، حيث يلتقي السكان بأفراد عائلاتهم وأصدقائهم في المطاعم والمقاهي لتناول الطعام والتواصل.



إقامة عرض للرقص التقليدي بمركز شينيك الثقافي في أبريل/ نيسان 2023. وقد استمر هذا المركز في إقامة الفعاليات الثقافية طيلة فترة الحرب. (بإذن من مدينة دنبيرو)

المحاور: هل تعتقد أن السكان قد اعتادوا على هذا الوضع؟

فيلاتوف: من الصعب على من لم يعايش الحرب أن يفهم حقيقة الوضع. لا يمكن لأي شخص أن يتعود على الحرب، مهما طالت مدتها. على الرغم من أن بعض جوانب الحياة في المدينة قد تغيرت، فإن الحياة في دنيبرو لا تزال مستمرة كما كانت قبل الغزو. يتفاجأ الصحفيون الأجانب كثيرًا عند قدومهم لتغطية الأحداث، إذ يتوقعون رؤية حالة طوارئ عسكرية، لكنهم يجدون كبار السن يتجولون في الحدائق العامة والأمهات مع أطفالهن في الشوارع.

ومع ذلك، يجب أن أؤكد لك أن هذه الصورة الهادئة ليست دقيقة. على الرغم من أن المقاهي والمستشفيات لا تزال مفتوحة، ووسائل النقل العامة تعمل، فإن السكان يعيشون تحت تهديد دائم بالهجوم. تشهد المدينة ضربات صاروخية وقصفًا مدفعيًا كل أسبوعين تقريبًا، مما يجعل من الصعب التعبير عن مشاعر الرعب والخوف التي تسيطر على السكان. الحرب تستمر في إحداث جروح عميقة في المجتمع الأوكراني، وهذه الجروح لن تلتئم بسهولة.



تعرض مبنى سكني لتدمير جزئي بواسطة صاروخ كروز روسي في 14 يناير/كانون الثاني 2023. أسفر الهجوم عن مقتل 46 شخصًا من بينهم 6 أطفال وإصابة 80 آخرين. (بإذن من مدينة دنيبرو)



تنظيم فعالية بمترو دنيبرو في أغسطس/ آب 2023، حضرها 250 شخصاً من المدينة ومن المناطق التي تم تحريرها مؤخراً من قبضة الروس. (بإذن من مدينة دنيبرو)

المحاور: كيف هو وضع الأطفال مع المدارس؟

فيلاتوف: يمكن للطلاب الاختيار بين الدراسة عن بُعد أو الذهاب إلى المدارس التي تحتوي على ملاجئ تحت الأرض، حيث تُجرى الدروس داخل هذه الملاجئ. أما المدارس التي تفتقر إلى هذه المرافق، فتقدم دروسها عبر الإنترنت. إذا رغب الطالب في حضور الدروس شخصيًا، يتم نقله بواسطة حافلة خاصة إلى مدرسة مجهزة بملاجئ. تُستخدم هذه الحافلات أيضًا لنقل جميع الأطفال إلى الملاجئ المخصصة في حال حدوث غارة جوية.



إقامة سباق القوارب على نهر دنيبرو في يوليو/تموز 2023. المنطقة المحيطة بنادي اليخوت كانت مغلقة منذ بدأ الغزو الروسي. (بإذن من مدينة دنيبرو)

المحاور: لقد عمدت القوات الروسية منذ بدء الغزو إلى استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بما في ذلك الهجوم الأخير على محطة الطاقة الكهرومائية في دنيبرو. فما تأثير ذلك على حياة السكان؟

فيلاتوف: هناك نقص واضح في الطاقة على مستوى البلاد، مما يدفع السلطات إلى اعتماد سياسة تسيير خاصة من خلال قطع التيار الكهربائي بشكل دوري في المناطق. لكن الأزمة تتعدى هذا النطاق، فنحن نواجه مخاوف كبيرة بشأن تدفئة المنازل خلال الشتاء القاسي الذي تعرفه البلاد سنويًا. لذا، يعمل المسؤولون في جميع أنحاء البلاد بشكل مكثف لتركيب معدات تدفئة قبل حلول الشتاء المقبل. إن استهداف البنية التحتية للطاقة يكشف عن نوايا روسيا السيئة لجعل حياة الناس أكثر صعوبة، وبالتالي دفعهم إلى مغادرة مدنهم. وهذا من شأنه أن يخلق أزمة لاجئين جديدة في أوروبا. لذا، فإن العمليات الروسية الأخيرة ضد المدنيين تعد جريمة حرب.



انضمام عمدة دنيبرو بوريس فيلاتوف إلى السكان لإحياء ذكرى استقلال أوكرانيا عند نصب تذكاري، 24 أغسطس/ آب 2023. (بإذن من مدينة دنيبرو)

تقدير وامتنان للدعم الياباني

المحاور: قمت في شهر أبريل/نيسان المنصرم بزيارة أوساكا حيث تم توقيع اتفاقية لدعم عمليات إعادة الإعمار؟

فيلاتوف: في الحقيقة، هناك العديد من القواسم المشتركة التي تجمع بين أوساكا ودنيبرو. في يوليو/تموز 2022، عقب الغزو الروسي بفترة قصيرة، قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع أوساكا تتعلق بتبادل المواطنين والتعاون الاقتصادي. وقد قدمت أوساكا خلال هذه الفترة سيارات إسعاف ودعماً إضافياً في مجالات أخرى. الاتفاقية الأخيرة تهدف إلى تعزيز التعاون لإعادة إعمار دنيبرو بعد الحرب. كما ساهمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمعدات حيوية، مثل شاحنات النقل والرافعات، للمساعدة في إزالة الأنقاض بعد الهجمات الروسية. كل هذه المساعدات ترسل رسائل قوية تعبر عن الدعم الكبير الذي تقدمه اليابان لسكان المدينة وأوكرانيا بشكل عام، ونحن ممتنون للغاية لهذا الدعم السخي.

المحاور: لقد عملت جاهداً على تعزيز العلاقات بين البلدين، فهل يمكنك أن تحدثنا قليلاً عن علاقتك باليابان؟

فيلاتوف: ينجذب الكثير من مواطني أوروبا الشرقية إلى الثقافة اليابانية، من خلال العديد من الأمور مثل الفنون القتالية والأنيمي والمانغا. بالنسبة لي، بدأ الارتباط منذ الطفولة بفضل الجودو والكاراتيه، وهاتان الرياضتان قادتا لاحقاً إلى اهتمامي بالتاريخ الياباني وفلسفة الزن. تطور هذا الاهتمام ليشمل هواية جمع تحف نيتسوكي واهتمامي بفنون أخرى أيضاً.

وقد عضويتي في مجلس النواب الأوكراني من 2014 إلى 2015 منحتني فرصة ترأس مجموعة الصداقة البرلمانية اليابانية الأوكرانية. ومنذ أن توليت منصب عمدة دنيبرو عام 2015، عملت على دعم مشاريع تهدف إلى تعزيز فهم اليابان وثقافتها في أوكرانيا.

المحاور: ما هي الرسالة التي توجهها إلى اليابان؟

فيلاتوف: آمل أن تستمر الدول الديمقراطية مثل اليابان في تقديم الدعم المالي والدبلوماسي لأوكرانيا. لقد غيرت الحرب العالم الذي نعيش فيه بشكل جذري، وتسعى روسيا لبناء تحالف من الحلفاء. من خلال الوقوف معًا، يمكن للمجتمعات الديمقراطية أن تأمل في مواجهة هذا التهديد والحفاظ على السلام. أود أن أؤكد أهمية أن يدرك القادة وغيرهم في اليابان نطاق التهديد الذي نواجهه، وأن يلتزموا ببذل كل ما في وسعهم لحماية الديمقراطية.

(النص الأصلي باليابانية استناداً إلى مقابلة تم إجراؤها عبر الانترنت في أوكرانيا، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: العمدة بوريس فيلاتوف خلال مقابلة عبر الانترنت مع Nippon.com)