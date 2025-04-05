انت الان تتابع خبر الحكيم: العراق يواجه تحديات اقتصادية نتيجة تقلبات أسعار النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشدد على "التمسك بمنهج الاعتدال والوسطية، حيث إن هذا المنهج يمثل المدخل الأساسي لحماية البلد ورعاية مصالح الجمهور، فالاعتدال يمثل مصدر قوة ودليلًا على قوة متبنيه".

وجدد الحكيم التأكيد على "أهمية التعامل مع التحديات الإقليمية من مبدأ لا تهوين ولا تهويل"، مضيفا أن "استقرار سوريا مهم جدًا لاستقرار المنطقة".