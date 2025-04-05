انت الان تتابع خبر الحكيم: العراق يواجه تحديات اقتصادية نتيجة تقلبات أسعار النفط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وشدد على "التمسك بمنهج الاعتدال والوسطية، حيث إن هذا المنهج يمثل المدخل الأساسي لحماية البلد ورعاية مصالح الجمهور، فالاعتدال يمثل مصدر قوة ودليلًا على قوة متبنيه".
وجدد الحكيم التأكيد على "أهمية التعامل مع التحديات الإقليمية من مبدأ لا تهوين ولا تهويل"، مضيفا أن "استقرار سوريا مهم جدًا لاستقرار المنطقة".
ولفت الى أن "العراق يواجه تحديات اقتصادية نتيجة تقلبات أسعار النفط، مما يتطلب مغادرة أحادية الدخل والانتقال إلى الاقتصاد المتنوع الذي يعتمد على الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة"، مؤكدا "قدرة العراق على إحداث التغيير في كل هذه المسارات".
وحول الانتخابات المقبلة، أكد الحكيم أنها "قائمة في موعدها، وهي مفصلية بين الاستقرار واللااستقرار"، مستبعدا "تعديل قانون الانتخابات الحالي لاعتبارات كثيرة، منها أن القانون بوضعه الحالي جُرِّب مرتين وأثبت فاعليته وموضوعيته وإنصافه للجميع".