انت الان تتابع خبر القاضي زيدان يبحث مع سفيري أستراليا وفرنسا هذه الملفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس القضاء، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم السفير الأسترالي لدى العراق غلين مايلز".وأضاف البيان، أن "القاضي زيدان بحث معه الملفات القضائية المشتركة بين البلدين".

وفي بيان آخر، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل. وأشار الى أنه "تم بحث تنفيذ التفاهمات القضائية بين البلدين".

