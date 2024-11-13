انت الان تتابع خبر لجنة نيابية تكشف للسومرية آخر تطورات اختراق "إسرائيل" للأجواء العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البنداوي في حديث خاص للسومرية نيوز، إن "أمريكا اليوم مسيطرة على الأجواء العراقية وهناك اتفاقا أمنيا واستراتيجيا بين العراق والولايات المتحدة الامريكية بإلزامها بالدفاع عن سيادة وامن العراق"، مضيفا: "للأسف الشديد، أمريكا دائما ما تقوم بهتك السيادة العراقية بسماح للطائرات الإسرائيلية لاختراق الأجواء العراقية وقصف الجمهورية الإسلامية ومرة أخرى تقوم الولايات المتحدة الامريكية نفسها بقصف مقرات سواء ان كانت تابعة الى الحشد الشعبي او للأجهزة الأمنية او لمؤسسات حكومية".وعن موقف العراق بشأن عدم تكرار الخروقات، البنداوي يبين ان "العراق قام بالاحتجاج رسميا لدى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وهذا يعتبر الموقف الرسمي للحكومة العراقية".

وأشار الى ان "الحكومة العراقية ومجلس النواب استنكرا ما قامت به إسرائيل وكان ذلك واضح بالتعاون من الولايات المتحدة الامريكية وهذا العرف الدبلوماسي السائد في هكذا خروقات".

وشدد على "ضرورة الضغط على الولايات المتحدة الامريكية بعدم السماح او تكرار هكذا خروقات تقوم بها إسرائيل او دول أخرى بعلم واشنطن".