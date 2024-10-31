انت الان تتابع خبر الديمقراطي: اقالة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ستعني الذهاب الى انتخابات مبكرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال تيمور في حديث لـ الخليج 365، ان "مجريات الجلسة قبل يومين كانت عاصفة والمحاولات كانت دؤوبة لعدم إقرار قانون إعادة الأراضي الى أصحابها"، موضحا ان "هناك أطراف حاولت عرقلة الجلسة وإقرار القوانين".وأضاف: "حدث خلال الجلسة ملابسات مؤسفة حيث قامت حماية النائب الثاني شاخوان عبد الله بالتدخل ولكن النائب الثاني اعتذر وطالب بالتحقيق مع الحماية وكان من المفروض ان ينتهي الامر عند هذا الامر".

وأشار تيمور الى انه "تم جمع تواقيع لحجب الثقة واقالة عن النائب الثاني في الوقت الذي لا يوجد فيه رئيس للمجلس الان واذا ما حدث ذلك فانه يعني الذهاب الى انتخابات مبكرة وهذا لا يخدم الجميع".