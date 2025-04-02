شكرا لقرائتكم خبر عن ما مقاومة هرمون اللبتين وكيف تؤثر على جسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

يُعد إفراز هرمون اللبتين إشارةً إلى شعور الجسم بالشبع، وضرورة التوقف عن تناول الطعام، ومع ذلك، يميل الكثيرون إلى تجاهل هذا، مما يؤدى إلى أمراض مزمنة مثل السمنة، حيث يعانى الكثير من السمنة من مقاومة اللبتين، فهم ينهمكون فى تناول الطعام بشراهة، مما يجعل الجسم غير قادر على فهم إشارة الهرمون، وذلك وفقا لموقع indianexpress.

قالت الدكتورة مانجوشا أجراوال، استشارية أولى في الطب الباطني بمستشفى جلين إيجلز باريل مومباي في الهند، إن مقاومة اللبتين تحدث عندما يقل استجابة الدماغ لهرمون اللبتين، الذي تنتجه الخلايا الدهنية.

وأضافت: "يساعد هذا الهرمون على تنظيم الجوع واستهلاك الطاقة، وفيما يتعلق بنظام التمثيل الغذائي الصحي، يُرسل اللبتين إشارات إلى الدماغ تُشير إلى تخزين طاقة كافية في احتياطيات الدهون، مما يُساعد على التحكم في الشهية وتعزيز الشعور بالشبع بعد الوجبات، ومع ذلك، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من مقاومة اللبتين من شعور دائم بالجوع وزيادة في تناول الطعام، مما يؤدي إلى تراكم تلك الكيلوجرامات الزائدة".

كيف يؤثر على الجسم؟

وأشارت إلى أن مقاومة اللبتين مرتبطة "بمشكلات صحية مختلفة بما في ذلك الالتهاب المرتبط بالسمنة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية".

"ومن المثير للاهتمام أن عوامل مثل الحرمان من النوم، والتوتر، والأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة يمكن أن تؤدى إلى تفاقم الحالة من خلال المساهمة فى الالتهاب الجهازى".

ما يمكن أن يساعد خلال تلقى العلاج؟

للتعامل مع مقاومة اللبتين، يجب تجنب الأطعمة المصنعة، والالتزام بنظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة يوميا، والحصول على ما لا يقل عن 8-9 ساعات من النوم يوميا، وتناول نظام غذائي غني بالبروتين.

ومن الضروري الحصول على مساعدة من خبير عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي واتباع الإرشادات لضمان الحفاظ على لياقتك البدنية".