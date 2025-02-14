الفرق الإسعافية والتطوعية بهيئة الهلال الأحمر تنقذ معتمرًا باكستانيًا في الحرم المكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تمكنت الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، في إعادة النبض لمعتمر من الجنسية الباكستانية في صحن الطواف بالحرم المكي الشريف أثناء تأديته مناسك العمرة .

وأكدت الهيئة أن مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي تلقى بلاغ اليوم الجمعة يفيد بوجود معتمر في العقد الخامس من العمر فاقد للوعي وفي حالة إغماء بصحن الطواف.

وأوضحت الهيئة أنه على الفور توجهت الفرق الإسعافية بالحرم لموقع المريض وتبين بعد الكشف أن حالته توقّف قلب وتنفس، وأجري الإنعاش القلبي الرئوي باستخدام جهاز الضغطات الصدرية ” اللوكس ” ( LUCAS ) وتركيب جهاز الصدمات الكهربائية ( AED ) المتوفر في الحرم ضمن مبادرة “ومن أحياها” إلى أن عاد النبض للمريض، ليُنقل إلى منشأة طبية لمتابعة حالته وتلقي الرعاية اللازمة.

يذكر أن الاستجابه لحالة المريض كانت دقيقتين بفضل انتشار الفرق الإسعافية والتطوعية في الحرم المكي ضمن الخطة المعده مسبقًا من هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة لتغطية يوم الجمعة .

نسخ الرابط تم نسخ الرابط