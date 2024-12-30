عملية قلب معقدة تنقذ حياة شاب مقيم في القصيم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تمكّن الفريق الطبي في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، من إجراء جراحة قلب معقدة ودقيقة لشاب مقيم يبلغ من العمر 17 عامًا، كان يعاني من ضيق شديد في التنفس عند بذل أقل جهد.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الفحوصات الطبية أظهرت أن المريض يعاني من مشاكل قلبية متقدمة تمثلت في تضيق وتكلس شديد بالصمام الميترالي، إلى جانب ارتجاع حاد في الصمام ثلاثي الشُرَف، مبينًا أنه تم تجهيز المريض خلال 48 ساعة لنقله إلى غرفة العمليات، حيث خضع لجراحة دقيقة شملت استئصال الصمام الميترالي المتضرر بالكامل واستبداله بصمام معدني، بالإضافة إلى ترميم الصمام ثلاثي الشُرَف.

وبيّن أن العملية تكللت بالنجاح، حيث نُقل المريض إلى العناية المركزة لجراحة القلب بحالة مستقرة، ثم تم تحويله إلى قسم الجراحة بعد 48 ساعة، ليغادر المركز بحالة صحية جيدة في اليوم الخامس من دخوله.

فيما أشار الفريق الطبي إلى أن إجراء مثل هذه العمليات المعقدة يتطلب خبرات طبية عالية وتجهيزات متطورة، وهو ما يتوفر، بفضل الله، في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، الذي يواصل تقديم خدماته المتميزة واستعداده الكامل للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة.

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