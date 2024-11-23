شكرا لقرائتكم خبر عن الجديرى المائى.. هل يمكن أن تصاب به وأنت بالغ؟ والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يسبب فيروس الحماق النطاقي جدري الماء ظهور بثور وطفح جلدي في جميع أنحاء الجسم، وفقًا للخبراء، يوفر لقاح الحماق النطاقي حماية قوية ضد جدري الماء، ومع ذلك، إذا لم تكن محصنًا، فقد تصاب به من خلال الاتصال المباشر بشخص مصاب أو عن طريق استنشاق قطرات عندما يسعل أو يعطس، حتى وأنت بالغ، لذا في هذا التقرير نتعرف على أعراض الجديري المائى والمضاعفات الشائعة، بحسب موقع "تايمز ناو".

كل شيء عن عوامل الخطر وأعراض فيروس الجديري المائي

بعد أن يقاوم جسمك العدوى، يظل الفيروس مختبئًا في الخلايا العصبية ويمكن أن ينشط مرة أخرى في وقت لاحق من الحياة على شكل القوباء المنطقية

جدري الماء - المعروف أيضًا باسم الحماق النطاقي هو فيروس شديد العدوى ينتج طفح جلدي أحمر يتقرح ثم يتقشر، كما ينتشر من خلال سوائل الجسم والاتصال الجسدي بشخص مصاب أو عن طريق استنشاق قطرات من عطسه أو سعاله.

في حين أن معظم حالات جدري الماء خفيفة - فقد يعاني الأطفال حديثو الولادة والنساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة من مرض أكثر شدة.

قبل توفر أول لقاح ضد جدري الماء في عام 1995، أصيب الجميع تقريبًا بجدري الماء كطفل صغير، ولكن منذ أواخر تسعينيات القرن العشرين، انخفض معدل الإصابة بجدري الماء بنسبة 90% تقريبًا.

ووفقًا للإحصائيات، يتلقى معظم الأطفال اليوم لقاحًا ضد جدري الماء كجزء من جدول التطعيم الروتيني الخاص بهم.

علامات وأعراض جدري الماء

وفقًا للخبراء، تتطور أعراض جدري الماء عبر العديد من المراحل - معظمها يتطور على مدار أسبوع أو عشرة أيام.

يقول الأطباء أنك قد تعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا في غضون أسبوع من التعرض، ومع ذلك، قد تشمل الأعراض المبكرة:

التعب

ارتفاع درجة الحرارة

الصداع

فقدان الشهية

رشح الأنف

التهاب الحلق

ألم في البطن

طفح جلدي وبثور في جميع أنحاء الجسم

نتوءات حمراء

الجرب

ما الذي يؤدي إلى جدري الماء؟

في حين أن فيروس الحماق النطاقي يسبب جدري الماء - يمكنك الإصابة به عن طريق لمس طفح جلدي لشخص مصاب، أو استنشاق قطرات الجهاز التنفسي من سعاله أو عطسه، أو لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس فمك أو عينيك.

بعد أن يتمكن جسمك من محاربة العدوى، يظل الفيروس مختبئًا في خلاياك العصبية ويمكن أن ينشط لاحقًا في الحياة على شكل طفح جلدي مؤلم يتطور عادةً على جانب واحد من الجسم.

وفقًا للأطباء، يتوفر لقاح للهربس النطاقي، يُعرف باسم Shingrix، لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. يوصي الأطباء بأخذ اللقاح على جرعتين، بفاصل 2-6 أشهر، وهو فعال بنسبة 80-90%.

الوقاية من جدري الماء

يقول الأطباء إن أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالفيروس ومنع الإصابة به هي الحصول على التطعيم. تساعد جرعتان كاملتان جسمك على محاربة جدري الماء وتقليل خطر انتشاره إلى الآخرين.

ومع ذلك، على الرغم من فعالية جدري الماء العالية، لا يزال بإمكانك الإصابة بشكل خفيف من المرض على الرغم من تلقي الحقن، ويكون الطفح الجلدي طفيفًا عادةً، بدون بثور، لكنه لا يزال معديًا.

يجب عليك اتباع بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بالفيروس أو نشره عند رعاية شخص مصاب بجدري الماء:

ممارسة غسل اليدين جيدًا

لا تلمس الطفح الجلدي أو البثور بدون قفازات

تطهير الأسطح التي تلمسها عادةً

تجنب مشاركة الأشياء الشخصية مثل المناشف والأواني والفراش

ارتدِ قناعًا

ما المضاعفات التي يسببها جدري الماء؟

على الرغم من أنه ليس شائعًا، إلا أن جدري الماء يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة مثل:

التهاب المفاصل

التهابات الجلد

مشاكل الدماغ

الجفاف

الالتهاب الرئوي

متلازمة راي

الإنتان

قلة الصفيحات الدموية