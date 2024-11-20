مواصفات الغذاء الصحي لطفلك من عمر سنتين وحتى 9 سنوات.. وتفاصيل دقيقة تهمك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - يُعتبر الغذاء الصحي واحداً من أهم العوامل التي تضمن للطفل التمتع بحياة صحية خالية من الأمراض، وذلك بسبب الفوائد الجمة التي تعطيها لجسم الطفل خلال فترات عمره من سنتين وحتى 9 سنوات، وتبني له الأساس الصحي الذي يسير على هديه بقية سنوات عمره؛ حيث يُساعد الغذاء الصحي للطفل على حمايته من خطر الإصابة ببعض الأمراض التي قد تنجم عن نقص بعض المغذيات.

لهذا كان من الضروري التعرف إلى مواصفات الغذاء الصحي للطفل، مع شرح لأهميته ودوره في حمايته من الأمراض، وفي النهاية يختم اختصاصي التغذية والصحة العلاجية الدكتور مهاب صالح حديثه بعرض مجموعة من النصائح لتشجيع الأطفال على تناول الغذاء الصحي.

مواصفات الغذاء الصحي

أم تشجع طفلتها على شرب اللبن

يشمل الكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون، والمعادن، والفيتامينات، والماء؛ ما يزود جسم الطفل بالعناصر الغذائية اللازمة للمحافظة على صحته، وتزويده بالطاقة.

يحوي الغذاء الصحي مجموعة متنوعة من الخضروات، بما في ذلك الخضراء داكنة اللون، والخضروات الحمراء والبرتقالية، بالإضافة إلى الخضروات النشوية والبقوليات وغيرها.

أن تحتوي الوجبة على الفواكه، وبخاصة الفواكه الكاملة، والحبوب، شرط أن يكون نصفها على الأقل من الحبوب الكاملة، بجانب منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية منه.

أن تضم مجموعة متنوعة من المنتجات البروتينية، بما في ذلك المأكولات البحرية، واللحوم الخالية من الدهون، والدواجن، والبيض، والبقوليات، والمكسرات.

يحتوي النمط الغذائي للطفل على الزيوت، مع الامتناع أو التقليل من بعض الأطعمة والمواد الغذائية الضارة، وألا يزيد استهلاك السكريات المضافة على 10% من مجموع السعرات الحرارية اليومية.

ألا يزيد استهلاك الدهون المشبعة عن 10% من مجموع السعرات الحرارية اليومية، وألا يزيد استهلاك الصوديوم على 2300مغ/يوم.

النظام الغذائي الصحي للطفل يساعده على الوقاية من الإصابة بسوء التغذية بمختلف أشكالها، كما يساعده على الوقاية من الإصابة بالأمراض غير السارية مثل أمراض القلب، والسكري، والسرطان.

يفضل بدء الممارسات الغذائية الصحية في مرحلة مبكرة من حياة الطفل؛ حيث تساعد الرضاعة الطبيعية على النمو الصحي، والنمو المعرفي، فضلاً عن فوائدها على المدى الطويل.

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أهمية الغذاء الصحي لبناء جسم الطفل

الغذاء الصحي يحافط على بناء جسم الطفل

إن جسم الطفل يمر بمرحلة البناء؛ لذا يكون بحاجة لتناول غذاء صحي يحوي المغذيات المهمة، ومن فوائد تناول هذا الطعام ما يأتي:

يساعد في تكوين عظام سليمة للأطفال؛ لذا وجب تشجيع الطفل على تناول الأغذية التي تحتوي على نسب مرتفعة من الفيتامينات، والكالسيوم، حيث تكثر مثل هذه العناصر في الحليب ومشتقاته، ومنتجات الألبان المختلفة.

يُساهم الطعام الصحي في بناء عضلات متينة وقوية للطفل، التي تؤثر في أداء الأنشطة الجسدية، والعضلات تحتاج إلى البروتينات بكثرة، مثل تناول الجبنة، والخضار، والبيض، والدجاج، والأطعمة الغنية بالبروتينات.

يقي أجساد الأطفال من الإصابة بالسمنة، والأمراض التي ترتبط بها، وقد تؤثر فيهم بشكل سلبي كارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، والأمراض القلبية، والعديد من الأمراض الأخرى.

يمد الأطفال بالحيوية، والنشاط، والقوة، حيث تحتاج أجسامهم إلى الأغذية الصحية لتأدية وظائفها المختلفة بالطرق السليمة، ومن هنا فإن غذاء الطفل يجب أن يكون متنوعاً بحيث يحتوي على مختلف العناصر الغذائية.

يزيد من مناعة جسم الإنسان، ويرفع من قدرته على مقاومة مختلف أنواع الأمراض والالتهابات التي تضر بالجسم بشكل كبير، ويُساعد على تحسين أداء الأطفال في المدارس، ويُزيد من تحصيلهم العلمي.

يعمل الغذاء الصحي على تحسين القدرات العقلية والذهنية للطفل بشكل كبير، وتُعتبر وجبة الفطور الصحية من أفضل أنواع الوجبات على الإطلاق، وبخاصة إن احتوت على الأغذية الصحية والمفيدة لهذه الغاية.

يساند الطفل في أداء وظائفه المختلفة، ويساعد على حماية الخلايا من الأضرار البيئية وإصلاح التالف منها؛ فالبروتين يساعد على إعادة بناء الأنسجة المصابة، ويقوم بتعزيز عمل جهاز المناعة.

تُوفر الكربوهيدرات والدهون الطاقة اللازمة للجسم، وتدخل كل من الفيتامينات والمعادن في عمليات الجسم المختلفة؛ فعلى سبيل المثال تعمل كمضادات أكسدة ضد السموم المختلفة.

تساعد عائلة فيتامينات "ب" و"ج"و"أ" و"هـ" الجسم على استخراج الطاقة من الغذاء، ويحافظ كل من الفسفور والكالسيوم على قوة العظام وصحتها، بالإضافة إلى مساعدة الجسم على نقل الإشارات العصبية.

دور الغذاء الصحي في حماية الطفل من الأمراض

الغذاء الصحي يضم الخضار والفاكهة

الغذاء الصحي يساعد على وقاية الطفل من السمنة والأمراض المتعلقة بها؛ والزيادة أو النقصان الشديدين بإحدى المواد الغذائية قد تنجم عنه مشكلات صحية عدة.

قلة تناول الطفل للفواكه والخضار ترتبط بارتفاع احتمالية إصابته بالسرطان، كما ترتفع احتمالية الإصابة بهشاشة العظام في الحالات التي لا يحتوي فيها الغذاء على كميات كافية من الكالسيوم، في حين احتواء النظام الغذائي على الكثير من الدهون المشبعة يتسبب بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ضبط الوزن لا يحتاج إلى تقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة يومياً فقط؛ وإنما ينبغي اتباع نظام غذائي يضمن الامتناع عن تناول الوجبات الغذائية الغنية بالسعرات الحرارية؛ مثل الوجبات السريعة، والأطعمة المُعالجة، والمشروبات الغنية بالسكر.

يُفضل تناول الأغذية والمشروبات ذات المحتوى الأقل من السعرات الحرارية والأعلى بالمحتوى الغذائي، مع ضرورة تجنب الحميات الغذائية الرائجة التي توصي بالامتناع عن تناول الطعام لفترات طويلة، والتي تتجنب -أيضاً- تناول بعض المجموعات الغذائية مثل اللحوم، والأسماك، والقمح، ومنتجات الألبان، ولهذه الحميات آثار جانبية سيئة.

نصائح لتشجيع الأطفال على تناول الغذاء الصحي

طفلة تتناول غذاءً صحياً

تعليم الطفل أهمية الفطور وضرورة عدم تخطيه، ويُفضل اختيار الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والزبادي.

تشجيعه على اختيار الأطعمة الصحية، ويجب أن يكون الوالدان قدوة حسنة للأطفال.

تقليل وقت مشاهدته للتلفاز ولعب الألعاب الإلكترونية ومنعه من القيام بها في أثناء تناول الطعام.

السماح للأطفال بتحضير جزء من الأطباق الصحية؛ لتشجيعهم على تناولها، مع تحضير بدائل صحية من أطعمتهم المفضلة.

*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.