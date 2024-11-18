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شكرا لقرائتكم خبر عن أهمية فحص المقبلين على الزواج.. أبرزها الوقاية من الأمراض الوراثية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالإثنين، 18 نوفمبر 2024 02:00 م
فحوصات ما قبل الزواج، أحد أهم وأول الخطوات التي يجب على كل رجل وأمرأة مقبلين على حياة جديدة التخطيط لها والقيام بها بشكل سليم، هذه الخطوة المهمة لها من الفوائد الكثير، حرصت وزارة الصحة والسكان على التأكيد على أهمية فحوصات ما قبل الزواج، مؤكدة أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تهدف فى بناء أسرة صحية خالية من الأمراض في المستقبل، حيث يتم الكشف عن الأمراض غير السارية والأمراض المعدية والمنتقلة جنسيًا بالإضافة فصيلة الدم ومعامل Rh والأمراض الوراثية وكذلك الصحة الإنجابية.
وفى السياق ذاته، وعن مدى أهمية هذه الخطوة قبل الزواج، أوضحت تقارير نشرت في موقعى pacificprime و indiaivf على أهمىة هذه الخطوة في الوقاية من الأمراض الوراثية، وتحجيم إنتشار الأمراض المعدية والمزمنة كذلك، فتلك الفحوصات الإستباقية قبل الزواج لها الكثير من الفوائد منها:
- العلاج المبكر لأية مشكلة صحية متوقعة في المستقبل.
- رفع فرص الإنجاب وسلامة الحمل وتلافى أية مشكلة إنجابية مستقبلا.
- زيادة فرص الخصوبة.
- الحماية من الأمراض المعدية وتوارثها.
- الحماية من الأمراض الوراثية والمزمنة، وعلاجها مبكرا.
- التوعية بالاضطرابات الوراثية.
- التوعية بنظام غذائى ورياضى وحياتى مناسب.
وتتضمن هذه الفحوصات، مجموعة من الإختبارات والفحوصات المتخصصة، والتي من بينها :
- الكشف عن درجة الخصوبة.
- الكشف عن أية عيوب وراثية.
- الكشف عن أية مشكلات مرضية مزمنة أو جينية.
- الكشف المبكر عن المشكلات الإنجابية، والعمل على زيادة الخصوبة وتحسين القدرات الإنجابية بخطة علاجية محكمة مبكرا.
- فحوصات الدم، فحوصات نسائية وذكورة.
- فحصوات الثدى والجهاز التنفسى والحالة العامة والوزن.
- فحص التشوهات الخلقية.
- فحوصات وظائف الغدة الدرقية.
- فحوصات الأمراض المنقولة.
- فحوصات الثلاسيميا.
- تحسين فرص الحمل .ومعدلاته
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