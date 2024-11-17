شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن جدري القرود بعد ظهور أول حالة في أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" تسجيل أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القرود في ولاية كاليفورنيا.

وذكرت أن الحالة سُجِّلت لمريض أتى من منطقة شرق أفريقيا خلال الأيام الأخيرة، موضحة أنه تمت معالجته بعد وقت قصير من عودته إلى الولايات المتحدة في منشأة طبية محلية، حيث يخضع للعزل في منزله، ولم يعد يتلقى علاجًا مجددًا لجدري القرود، وتتحسن أعراض الإصابة تدريجيًا.

ووفقًا لموقع indianexpress سنتعرف علي جدري القرود والسلالة 1.

ما هو جدرى القرود والسلالة الفرعية 1؟

يعد عدوى فيروسية تنتقل للإنسان من خلال الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة أي التي تحمل الفيروس، أو من خلال التعامل مع شخص مصاب أيضًا، أو إستخدام الأشياء الشخصية لشخص مصاب مثل المناشف أو الملابس.

وتعد السلالة 1من جدري القرود الأكثر عدوي، أي أنها سريعة الانتشار.

أعراض جدري القرود؟

هناك العديد من الأعراض التي توضح الإصابة بجدري القرود، ومنها:

- طفح جلدي شديد يشبه البثور في موقع العدوى، وقد ينتشر في أعضاء الجسم.

-أعراض تشبه الأنفلونزا كالحمي أي ارتفاع حرارة الجسم، والصداع وألم عضلات الجسم، والتعب والإرهاق.

كم من الوقت تستمر أعراض جدري القرود؟

يمكن أن يستمر المرض لمدة تصل إلى 4 أسابيع، ولكن معظم الحالات تختفي من تلقاء نفسها دون أي علاج.

من هم الفئات الأكثر عرض لخطر جدري القرود؟

- العدوى لدى النساء الحوامل كانت تتسبب في عدد "مثير للقلق" من حالات الإجهاض.

- الأطفال صغار السن.

- كبار السن.

- أصحاب الأمراض المزمنة.

- مرضي الخلل المناعي.

ما هو علاج جدري القرود؟

العلاج يعتمد علي أدوية مضادة للفيروسات، وأيضا اللقاحات الجديدة تقلل فرص الإصابة، وطريقة العلاج تساهم بشكل ملحوظ في السيطرة علي الأعراض، ولذا من الضروري علاج الأعراض كارتفاع حرارة بواسطة خوافض، وألم الجسم بواسطة مسكنات.

ما طرق الحماية من الإصابة بجدري القرود؟

وبحسب موقع "تايمز ناو" سنتعرف علي أفضل الطرق الصحية للحماية من جدري القرود، ومنها:

- يعد التطعيم أحد أفضل الطرق للحماية من جدري القرود.

- تجنب ملامسة الحيوانات المصابة.

- طهي جميع الأطعمة التي تحتوي على لحوم أو أجزاء حيوانية جيدًا.

- اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون.

- تجنب ملامسة الأشخاص الذين قد يكونون مصابين بالفيروس

- ارتد قناعًا يغطي فمك وأنفك عند التواجد بالقرب من الآخرين.

- نظف بشكل صحيح جميع الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.