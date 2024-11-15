شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتجنب مريض السكر التهاب الأعصاب الطرفية؟ والان مع تفاصيل الخبر

التهاب الأعصاب الطرفية لدى مرضى السكر أحد أهم المضاعفات التي يمكن أن يصاب بها في أي وقت من الأوقات، وللوقاية من الإصابة بها مبكرا يجب أن تهتم كمريض سكر بالعديد من الإجراءات الوقائية والخطوات السهلة التي بتطبيقها يوميا يمكنك الوقاية من هذه المشكلة، فوفقا لتقارير نشرت في موقعي ويب ميد الطبي و diabetes فإن من مضاعفات مرض السكر من ضمنها اعتلال عصبي في الأطراف، مثل الأقدام واليدين والساقين والذراعين، كذلك هذا الاعتلال له الكثير من الأعراض التي من بينها:

أعراض الاعتلال العصبى

ـ أن يشعر المريض في أطرافه بالوخز.

ـ ان يشعر بالحرقة الشديدة.

ـ أن يشعر فيهما بالخدر الشديد.

وفقا للتقارير فإن هناك الكثير من الطرق التي يمكنك الوقاية من هذه المشكلة من خلال تطبيقها:

ـ افحص على الدوام مستوى السكر في الدم ولا تتركه يرتفع دون الاستشارة الطبية والمتابعة الجيدة.

ـ أية مشكلات أو مضاعفات لمرض السكر أو اختلالات في أرقامه، عليك بطلب المساعدة الطبية على الفور وعدم إهمال هذه المشكلة.

ـ إذا كنت تعاني من عدوى في القدم فسارع بالحصول على العلاج لها ولا تهملها مطلقا.

ـ افحص قدميك كل يوم بعناية لديك ولا تهمل أية نتوءات أو مشكلات أو آلام.

ـ اجعل أقدامك جافة على الدوام واختر جوارب وأحذية مناسبة لقياس قدمك وتريح كعبيك.

ـ اغسل قدميك بمياه دافئة وجففهما تجفيفا جيدا.

إذا كنت ممن يمارسون الرياضة فكن حذرا عند استخدام الأحذية الرياضية، وكذلك عند ممارسة الرياضة واستعن بمدرب يساعدك.

ـ عالج التهابات الأظافر التي تصيبك أولا بأول.

ـ أية احمرارات أو تورمات في القدم أو مشكلات أو حبوب عليك بعلاجها فورا.

ـ أدوية السكر الزامية وعليك بالالتزام بها دون شك، اهتمامك بضبط مستويات السكر لديك هو السبيل الأول للوقاية من الإصابة بمضاعفاته ولعل من أهمها اعتلال الأعصاب.