شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتنسى تشرب فى البرد.. 6 نصائح عشان تفتكر وتتجنب الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

هناك مخاطر صحية مرتبطة بكل موسم، والشتاء ليس استثناءً. فمع انخفاض درجات الحرارة، يميل الناس إلى التركيز بشكل أكبر على الأمراض الشائعة مثل البرد والحمى والحساسية. ومع ذلك، يحذر الأطباء مرضى القلب لأن الطقس البارد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أكثر من المواسم الأخرى. أحد أسباب النوبات القلبية في الشتاء هو الجفاف الناجم عن قلة تناول الماء. بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، يمكن أن يؤثر الجفاف على جهاز المناعة والهضم وصحة العظام والمفاصل. إذا كنت لا تشرب الماء بشكل كافى خلال فصل الشتاء، فيجب أن تعلم أن ذلك يمكن أن يسبب الصداع والإمساك وحتى انخفاض الوظائف الإدراكية، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

هل يمكن للجفاف أن يضر بقلبنا؟



إذا كنت تعاني من الجفاف، فإن كمية الدم التي تدور في جسمك تقل. سيحاول قلبك التعويض عن ذلك من خلال النبض بشكل أسرع، مما يزيد من معدل ضربات قلبك.

6 طرق لزيادة تناول الماء في الشتاء

الماء هو المكون الكيميائي الرئيسي لجسمك ويشكل حوالي 50 إلى 70 % من وزن جسمك. يميل الناس إلى شرب كميات أقل من الماء خلال فصل الشتاء، مما قد يؤدي إلى الجفاف ويؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية. لضمان شرب كمية كافية من الماء في الشتاء، يمكن اتباع بعض التدابير :

1. تذكير



تتوفر حاليًا العديد من التطبيقات على الهواتف المحمولة حيث يمكننا ضبط المنبهات لتذكيرنا بشرب الماء. تأكد من ضبط المنبهات ومتابعتها من وقت لآخر لتجنب الإصابة بالجفاف.

2. تناول الفواكه والخضراوات



هناك العديد من الفواكه الموسمية التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والتي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي في فصل الشتاء. تأكد من تناول 3 حصص على الأقل من الخضراوات الخضراء وثمرتين من الفاكهة مثل البابايا والتفاح بانتظام.

3. أدخل حساء الخضار والعصائر في نظامك الغذائي



أدرج العصائر في نظامك الغذائي جنبًا إلى جنب مع الحساء مثل حساء الفطر والبروكلي واليقطين للحفاظ على ترطيب جسمك جيدًا.

4. اشرب الماء الدافئ



شرب الماء الفاتر يساعد على تهدئة الحلق في فصل الشتاء. تأكد من أن الماء ليس ساخنًا جدًا لأنه قد يتسبب في التهاب الحلق ويسبب عدم الراحة. التزم بالماء الفاتر وتجنب الماء البارد خلال هذا الموسم.

5. ممارسة المزيد من التمارين الرياضية



بسبب الطقس البارد، قد نتوقف عن ممارسة الرياضة أو نقلل من محفزات العطش. احرص على ممارسة الرياضة لمدة 45 دقيقة يوميًا واحتفظ بزجاجة ماء مملوءة بالماء المالح أو العصائر لترطيب نفسك .

6. تجنب الشاي والقهوة



إذا كنت تميل إلى شرب الكثير من الشاي والقهوة خلال فصل الشتاء، فقد ترغب في تقليل تناولهما. فالشاي والقهوة لهما تأثير مدر للبول ويسببان التبول الزائد مما يؤدي إلى فقدان الماء من الجسم، الأمر الذي سيزيد من المشكلة.