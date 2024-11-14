شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول الأطعمة المالحة تزيد فرص الإصابة بمرض السكري؟ دراسات توضح والان مع تفاصيل الخبر

يعتقد الكثير من الأشخاص أن تناول السكر فقط يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأكد الخبراء أن الاستهلاك المستمر للأطعمة المالحة يمكن أن يسبب مرض السكر، وقالوا إن جميع الكربوهيدرات المالحة تتحول إلى سكر في جسمك، فى هذا التقرير نتعرف على ما الذي يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، بحسب موقع تايمز ناو.

يحدث مرض السكري عندما لا يتمكن جسمك من تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل فعال. يقول الأطباء إنه يحدث عندما يتوقف البنكرياس عن إنتاج ما يكفي من الأنسولين، أو تصبح خلاياك مقاومة للأنسولين – أو كليهما.

الأنسولين هو هرمون ينقل السكر من مجرى الدم إلى خلاياك. إذا لم يكن جسمك قادرًا على إنتاج ما يكفي أو أصبحت مقاومًا للأنسولين، فقد تصاب بمستويات عالية من السكر في الدم بشكل مزمن.

كيف تزيد الأطعمة المالحة من خطر الإصابة بمرض السكري؟



قالت الدراسات إن تناول كميات كبيرة من الملح يمكن أن يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني؛ يحدث هذا في المقام الأول بسبب قدرته على رفع ضغط الدم. عندما تتناول طعامًا مالحًا، يعالج جسمك ببساطة كلوريد الصوديوم أو الملح دون تحويله إلى سكر.

في وقت سابق، ذكرت الدراسات أيضًا أن كل جرام إضافي من الصوديوم يوميًا أو 2.5 جرام من الملح يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 43 في المائة.

كيف يزيد الملح تحديدا من فرص الإصابة بمرض السكري؟



قال الخبراء إن زيادة تناول الملح الغذائي تعمل على قمع نشاط الرينين أنجيوتنسين أو RAS الذي يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم وظائف الكلى والقلب والأوعية الدموية.

كما أن زيادة تناول الملح تزيد من العطش، مما يؤدي إلى زيادة تناول السوائل، بما في ذلك المشروبات التي تحتوي على السكر، والتي يمكن أن تكون آلية أخرى لزيادة مقاومة الأنسولين.

الأطعمة المالحة المصنعة هي السبب الرئيسي

إن الأطعمة المالحة المصنعة مثل الخبز - والتي يستمتع بها الكثيرون على الإفطار - محملة أيضًا بكميات كبيرة من السكر، والتي يمكن أن ترفع مستويات السكر لديك بشكل متكرر.

تحتوي الكربوهيدرات التي تزن أربعة جرامات على ملعقة صغيرة من السكر، إذا تناولت شريحة خبز (على الإفطار)، فإنها تحتوي على 15 جرامًا من الكربوهيدرات. هذا يعني أن هناك 4 ملاعق سكر بالفعل. هل تعتقد يومًا أنك تتناول السكر عندما تأكل الخبز، عوامل الخطر الأخرى لمرض السكري.

في حين أن استهلاك كميات كبيرة من السكر المضاف يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تلعب دورًا، مثل:

تقول الدراسات أن السمنة هي أحد عوامل الخطر الأساسية لمرض السكري من النوع الثاني ولكن فقدان الوزن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة.

أولئك الذين يعيشون أنماط حياة خاملة لديهم خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ضعف خطر أولئك الذين يمارسون أنشطة. يمكن أن تقلل 150 دقيقة فقط من النشاط المعتدل وما يصل إلى ثلاث جلسات من تدريبات المقاومة أسبوعيًا من خطر الإصابة.

يزيد التدخين بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

أولئك الذين يعانون من مشاكل النوم المختلفة مثل انقطاع النفس أثناء النوم - وهي حالة يتم فيها إعاقة التنفس أثناء الليل – معرضون لخطر الإصابة بمرض السكري.

على الرغم من أن الخبراء لا يفهمون دور العوامل الوراثية، إلا أنك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري إذا كان أحد والديك أو كلاهما مصابًا به.