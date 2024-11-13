5 ماسكات طبيعية مناسبة لفصل الشتاء لترطب البشرة

بهتان وجفاف البشرة من المشكلات التي تعانى منها السيدات دائمًا في فصل الشتاء لذلك ينصح دائمًا بالاهتمام بالبشرة وترطيبها بشكل مستمر، وفى السطور التالية نقدم ماسكات طبيعية ومناسبة لفصل الشتاء وذلك حسب ما ذكره موقع "sugarcosmetics" وهى:

1. قناع حليب جوز الهند

يعد حليب جوز الهند من أفضل أقنعة ترطيب الوجه في فصل الشتاء، فهو يحتوي على نسبة عالية من الدهون التي تحبس الرطوبة في الجلد وتساعد في تحسين مرونة الجلد وملمسه.

الطريقة

-ابشرى جوز الهند واخلطيه جيدًا باستخدام القليل من الماء

-صفي هذا المعجون لاستخراج حليب جوز الهند

-ضعيه بالتساوي على وجهك ورقبتك باستخدام قطعة قطنية

-اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد

-يمكن استخدام هذا المحلول يوميا

حليب جوز الهند حليب جوز الهند

2. قناع العسل

العسل الأبيض من أفضل الوصفات الطبيعية المناسبة لفصل الشتاء وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المرطبات، وأفضل طريقة للاستفادة من فوائده هي مزجه مع القليل من ماء الورد.

الطريقة

وضع ملعقتين كبيرتين من العسل

مع إضافة ملعقتين كبيرتين من ماء الورد واخلطيهم جيدا

ضعيه على وجهك ورقبتك

اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسليه جيدًا

قناع العسل قناع العسل

3. قناع الصبار للوجه لفصل الشتاء

الصبار هو مكون متعدد المهام فهو لا يساعد فقط في علاج الجفاف، بل يساعد أيضًا في تقليل حب الشباب وعلاماته. إذا كنت تبحثين عن قناع الوجه المثالي لفصل الشتاء لعلاج التصبغ والبشرة الباهتة، فإن الصبار هو الحل.

الطريقة

خذ ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل وملعقتين كبيرتين من جل الصبار

اخلطي المكونات جيدًا ثم ضعيها على وجهك ورقبتك

اتركيه لمدة 15 دقيقة

اغسليه بماء دافئ

يمكن تطبيقه مرتين في الأسبوع

الصبار الصبار



4. قناع اللبن الرائب

اللبن الرائب الغني والكريمي غني بالدهون الطبيعية الأساسية بالإضافة إلى حمض اللاكتيك، وهو حمض مقشر لطيف. ولهذا السبب يعد هذا أحد أفضل أقنعة تفتيح البشرة في الشتاء، سواء كانت بشرتك خشنة أو باهتة، فإن ملعقة من اللبن الرائب والكركم يمكنها التعامل مع كل هذا.

الطريقة

-خذى ملعقتين كبيرتين من اللبن الرائب وقليل من الكركم

-قومي بخلط المكونات جيدًا ثم ضعيها بالتساوي على وجهك ورقبتك

-اشطفيه بعد 20 دقيقة

-يمكن تطبيقه مرتين في الأسبوع



لبن رايب لبن رايب

5. قناع القهوة

يمكن للقهوة أن تعمل على تنشيط بشرتك وتوفر فوائد مضادة للشيخوخة. قومي بمزجها مع الحليب، وستحصلين على قناع تقشير مثالي للوجه في المنزل لفصل الشتاء.

الطريقة

خذى ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

امزجيه جيدًا مع كمية كافية من الحليب لتكوين عجينة سميكة

دلكيها بلطف على وجهك ورقبتك

اتركيها لمدة 20 دقيقة

اغسليه بالماء الدافئ

يمكن تطبيقه مرة واحدة في الأسبوع

القهوة

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