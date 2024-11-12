شكرا لقرائتكم خبر عن كل شىء عن تضخم القلب.. الأسباب ودور الوراثة وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

يحدث تضخم القلب عندما تتضخم أجزاء من القلب أو تصبح كبيرة جدًا، ففي بعض الحالات، يولد الأشخاص بهذه الحالة، ولكن أمراض القلب والسكري والحمل يمكن أن تزيد أيضًا من المخاطر، وتشمل الأسباب الشائعة لتضخم القلب مرض الشريان التاجي واضطرابات نظم القلب، وفقًا لما نشره موقع health

الأسباب 1 - مرض القلب التاجي

يحدث مرض الشريان التاجي عندما تضيق شرايين القلب (الأوعية الدموية) ولا تتمكن من إمداد القلب بكمية كافية من الدم الغني بالأكسجين، تؤثر هذه الحالة على الشرايين التاجية الكبيرة على سطح القلب.

السبب الأكثر شيوعًا لمرض الشريان التاجي هو تراكم الكوليسترول، وهو مادة شمعية، داخل جدران الشرايين، يمكن أن يتسبب هذا في تكوين لويحات في الشرايين وعرقلة تدفق الدم جزئيًا أو كليًا في الشرايين الكبيرة للقلب، ما قد يؤدي إلى تضخم قلبك وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية وفشل القلب.

2 - مرض صمامات القلب

يحتوي القلب على أربعة صمامات، ويمكن أن يتلف أي منها أو يصاب بالعدوى. وهذا ما يسمى بأمراض صمامات القلب. عادةً ما تفتح صمامات القلب وتغلق للتحكم في تدفق الدم إلى داخل القلب وخارجه. عندما يصاب أحد الصمامات بمرض أو تلف، فلن يغلق بشكل صحيح. يؤدي هذا إلى تدفق الدم في الاتجاه المعاكس، مما يجعل من الصعب على قلبك ضخ الدم، ويتضخم قلبك.

3 - عيوب القلب الخلقية

في بعض الأحيان، يولد الأشخاص بحالات قلبية، تُعرف باسم عيوب القلب الخلقية . ومن الأمثلة على ذلك عيب الحاجز الأذيني، الذي يحدث عندما يفصل ثقب في الجدار بين حجرات القلب العلوية (الأذينين). ومن الأمثلة الأخرى عيب الحاجز البطيني، حيث يفصل ثقب في الجدار بين حجرات القلب السفلية (البطينين).

هناك ما يقرب من 20 نوعًا معروفًا من عيوب القلب الخلقية، والتي يمكن أن تتسبب جميعها في أن يصبح قلبك أكبر حجمًا.

4 - اعتلال عضلة القلب

اعتلال عضلة القلب هو مرض يصيب عضلة القلب مما يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم إلى باقي الجسم. هناك أنواع مختلفة من اعتلال عضلة القلب، مثل اعتلال عضلة القلب الضخامي ، والذي يتسبب في أن تصبح عضلة القلب سميكة وكبيرة جدًا. بمرور الوقت، يصبح القلب أضعف وأقل قدرة على ضخ الدم بشكل فعال، مما قد يؤدي إلى قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب.

5 - عدم انتظام ضربات القلب

تحدث اضطرابات نظم القلب (المعروفة أيضًا باسم عدم انتظام ضربات القلب ) عندما لا ينبض القلب كما ينبغي. يمكن أن تؤدي بعض مشاكل نظم القلب، مثل الرجفان الأذيني (AFib) والرفرفة الأذينية، إلى تضخم القلب.

6 - أمراض الرئة

يمكن لبعض أمراض الرئة مثل ارتفاع ضغط الدم الرئوي، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، والانسداد الرئوي أن تسبب تضخم القلب.

ويحدث ارتفاع ضغط الدم الرئوي عندما يكون ضغط الدم في شرايين الرئة مرتفعًا جدًا، ويحدث مرض الانسداد الرئوي المزمن عندما تصبح مجاري الهواء ضيقة جدًا وتسبب صعوبة في التنفس، وتتطور الانسدادات الرئوية عندما تتعطل جلطة دموية في الرئة.

هل تضخم القلب وراثي؟

اعتلال عضلة القلب العائلي المتوسع هو نوع من أمراض القلب الوراثية التي يمكن أن تنتقل من والديك إليك أو منك إلى أطفالك. في هذه الحالة، تصبح عضلة القلب رقيقة وضعيفة في إحدى حجراتها على الأقل، مما يجعلها أكبر حجمًا. يتسبب هذا في صعوبة ضخ القلب للدم بشكل فعال. واستجابة لذلك، يحاول القلب ضخ المزيد من الدم، مما يؤدي إلى مزيد من ترقق وإضعاف عضلة القلب. بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى قصور القلب .

ويستخدم مقدمو الرعاية الصحية عوامل الخطر لتحديد مخاطر الموت المفاجئ وتقديم توصيات حول قيود التمرينات وأجهزة تنظيم ضربات القلب المزروعة (ICDs) تراقب هذه الأجهزة إيقاع القلب وتوفر صدمة كهربائية لوقف عدم انتظام ضربات القلب الخطير.

يتضمن علاج تضخم القلب حسب سبب الحالة، مثل:

- أدوية

قد يوصى الطبيب بتناول أدوية، مثل:

- مدرات البول‌ لإنخفاض مستوى كمية الصوديوم والماء في الجسم، مما يساعد على خفض الضغط في الشرايين .

- حاصرات بيتا‌ لخفض ضغط الدم.

- مضادات التجلط‌ لتقليل خطورة التعرّض لجلطات القلبية.

وقد يلجأ الطبيب لإجراء عمليات جراحية فى حال عدم تحسن الحالة الصحية للمريض، مثل : تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب، إجراء جراحة لصمام القلب، أو زراعة قلب.