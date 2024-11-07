الورم الحبيبي في سرة الرضيع هل يشكل خطراً على طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - يعد الورم الحبيبي في سرة الرضيع هو حالة طبية يمكن أن يصاب بها الأطفال حديثو الولادة، وقد تظهر تلك الأورام حول الحبل السري أو ندبات الحبل السري التي لم تلتئم تمامًا، لتسبب قلقًا للآباء، إلا أنها في المقابل لا تشكل خطورة على الطفل بشكل عام، إلا أنها يمكن في بعض الأحيان أن تزيد من خطر الإصابة بالعدوى، لذلك يجب بمجرد ظهور الأعراض مراجعة الطبيب على الفور.

إليك وفقاً لموقع "هيلث" أهم أسبابه وأعراضه وكيفية تشخيصه وعلاجه لدى حديثي الولادة

ما هو الورم الحبيبي عند حديثي الولادة؟

الورم الحبيبي في سرة الرضيع يظهر على شكل كتلة وردية - الصورة من موقع Freepik

يعد الحبل السري هو العضو الذي يربط الطفل بالمشيمة خلال فترة الحمل لنقل العناصر الغذائية والأكسجين بين الأم والجنين، وعند الولادة يجب قطع الحبل السري مع ترك جزء صغير من الحبل السري في منطقة السرة، والذي عادةً ما يسقط من تلقاء نفسه خلال أسبوع إلى أسبوعين.

وفي المقابل، قد يعاني طفلك من بعض الحالات المرضية ، مثل ظهور ورم حبيبي في السرة، وقد يظهر على شكل كتلة وردية اللون تتشكل بسبب الالتهاب أو العدوى، ومع ذلك، لا داعي للقلق لأن الأورام الحبيبية تعد شائعة في الأسابيع القليلة الأولى من حياة الطفل الصغير.

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أسباب الورم الحبيبي في سرة الرضيع

في معظم الحالات، يجف الحبل السري للطفل ويسقط من تلقاء نفسه خلال بضعة أسابيع ومع ذلك، فإنه لا يستبعد احتمال أن تصبح المنطقة المحيطة بالسرة ملتهبة أو مصابة قليلاً، مما يسبب الأورام الحبيبية في سرة الرضيع، ويمكن أن تحدث الأورام الحبيبية في السرة أيضاً، إلى أن يجف الحبل السري تمامًا ويشكل في النهاية أورامًا حبيبية أو أنسجة ندبية صغيرة حمراء.

أعراض الورم الحبيبي لدى حديثي الولادة

الألم والانزعاج عند لمس السرة من علامات التهاب سرة المولود - الصورة من موقع Freepik

الأورام الحبيبية عبارة عن كتل وردية صغيرة تظهر في منطقة سرة الطفل.

فيما يلي العديد من الأعراض أو العلامات الأخرى للورم الحبيبي السري التي قد تحدث لدى طفلك.

تهيج خفيف في المنطقة المحيطة بالسرة

وجود مخاط يبدو لزجًا أيضًا

تنتج السرة سائلًا شفافًا أو أصفر اللون.

عادة، الأورام الحبيبية في السرة ليست حالة يجب أن تقلقي بشأنها لأنها لا تسبب ألمًا مفرطًا ومع ذلك، لا يستبعد احتمال إصابة الطفل بعدوى في هذه المنطقة.

فيما يلي الأعراض التي قد تحدث عند إصابة كتلة في السرة بالعدوى.

الألم والانزعاج عند لمس السرة.

الحمى.

تتضخم السرة ويصبح لونها أحمر بشكل متزايد.

خروج القيح من السرة.

رائحة كريهة لمنطقة السرة ناتجة عن الإفرازات القيحية التي تخرج منها.

يجب الإبلاغ عن الأعراض ومراجعة الطبيب فورًا، خاصة عند الإصابة بالعدوى.

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علاج الورم الحبيبي السري عند حديثي الولادة

الأورام الحبيبية في منطقة السرة ليست مؤلمة أو خطيرة بالنسبة لطفلك وبصرف النظر عن ذلك، عليك أيضًا أن تعرفي أن هذا ليس نموًا سرطانيًا لذلك، لا داعي للقلق ومع ذلك هناك احتمال أن يقوم الطبيب بتنفيذ علاجات أو إجراءات معينة لمنع المزيد من النمو والالتهابات الأخرى. فيما يلي العلاجات التي قد يقوم بها الطبيب إذا لم يجف الورم الحبيبي السري ويختفي من تلقاء نفسه.

استخدام نترات الفضة : نترات الفضة هي مادة كيميائية يستخدمها الأطباء لعلاج الأورام الحبيبية التي تظهر في السرة فسيقوم الطبيب بتطبيق مادة كيميائية مفيدة لحرق الأنسجة أو تفتيتها حتى يتوقف الورم الحبيبي عن النمو والانكماش وعند إجراء هذا العلاج، لا داعي للقلق على الطفل لأنه لا توجد أعصاب في أنسجة الورم الحبيبي السري المتنامي وبالتالي لن يشعر الطفل بشيء.

: نترات الفضة هي مادة كيميائية يستخدمها الأطباء لعلاج الأورام الحبيبية التي تظهر في السرة فسيقوم الطبيب بتطبيق مادة كيميائية مفيدة لحرق الأنسجة أو تفتيتها حتى يتوقف الورم الحبيبي عن النمو والانكماش وعند إجراء هذا العلاج، لا داعي للقلق على الطفل لأنه لا توجد أعصاب في أنسجة الورم الحبيبي السري المتنامي وبالتالي لن يشعر الطفل بشيء. النيتروجين السائل : ويستخدم لإزالة أنسجة الورم الحبيبي لأنه سيؤدي إلى تجميد الأورام الحبيبية الموجودة في الحبل السري وإزالتها بسهولة أكبر.

: ويستخدم لإزالة أنسجة الورم الحبيبي لأنه سيؤدي إلى تجميد الأورام الحبيبية الموجودة في الحبل السري وإزالتها بسهولة أكبر. الخيط الجراحي : العلاج الآخر الذي سيستخدمه الطبيب لإزالة الأورام الحبيبية في سرة الرضيع هي الخيوط الجراحية والتي سيربطها الطبيب في أسفل الحبل السري والسرة ليقطع إمداد الدم إلى أنسجة الورم الحبيبي ليسقط من تلقاء نفسه.

: العلاج الآخر الذي سيستخدمه الطبيب لإزالة الأورام الحبيبية في سرة الرضيع هي الخيوط الجراحية والتي سيربطها الطبيب في أسفل الحبل السري والسرة ليقطع إمداد الدم إلى أنسجة الورم الحبيبي ليسقط من تلقاء نفسه. الجراحة: الجراحة هي الإجراء الأخير الذي سيتخذه الطبيب في حالات معينة لإزالة أنسجة الورم الحبيبي السري وجميع الإجراءات التي قد يقوم بها الطبيب ربما لن تسبب الألم لطفلك.

هل هناك أي علاجات منزلية لعلاج الورم الحبيبي السري؟

لعلاج الورم الحبيبي السري، هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يوصي بها الأطباء لعلاج هذه الحالة.

قومي بتغيير الحفاضات بشكل متكرر للحفاظ على منطقة السرة نظيفة وسرعة الشفاء.

ضعي الحفاضة أسفل السرة حتى لا تتبلل.

تنظيف السرة بالصابون والماء الدافئ إذا اتسخت.

تحميم الطفل باستخدام منشفة مبللة للحفاظ على منطقة السرة جافة.

على الرغم من أن الورم الحبيبي السري هو حالة لا تدعو للقلق فمع الاهتمام والرعاية المناسبين، فإن هذه الحالة بالتأكيد لن تسبب مشاكل على المدى الطويل، ومع ذلك إذا كان طفلك يعاني من علامات أو أعراض التهاب السرة فلا تترددي في استشارة الطبيب لضمان نمو السرة وتطورها بشكل جيد.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.