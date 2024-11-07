ضرورة تنظيم نوم الطفل من عمر 7 سنوات حتى11 عاماً، وتناول الفواكه يساعده

أهمية النوم الجيد للطفل

نوم الطفل من 9-11 ساعة في الصف الابتدائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - مع توالي أيام الدراسة وانشغال الأبناء بتحصيل العلوم وعمل الواجبات تمر ساعات اليوم، وقد تطول ساعات يقظة الطفل يوماً وتنضبط في يوم ثان، ما يشعر العديد من الآباء بصعوبة تنظيم نوم أطفالهم، وهذا يتطلب جهداً وصبراً نظرًا للعلاقة بين النوم وانتظامه وتحسين الأداء الأكاديمي والحالة المزاجية للطفل من عمر7 سنوات وحتى 11عاماً، وهذا التنظيم ليس مجرد عملية تتعلق بالوقت، بل يحتاج إلى تنسيق شامل يشمل الروتين اليومي، البيئة المحيطة، والعادات الغذائية.وفي هذا التقرير نستعرض، وكيفية تنظيم ساعاته، بالإضافة إلى توضيح دور بعض الفواكه في تعزيز النوم وتسريعه، وذلك وفقاً لموقع "هيلث لاين" الطبي.النوم الكافي لا يمنح طفلك طاقة جسدية فقط، بل يعزز أيضاً قدراته العقلية ويساهم في تحسين تركيز الطفل وإنتاجيته. وفقاً للدراسات، الأطفال في سن المدرسة بحاجة إلى 9-11 ساعة من النوم يومياً.الأطفال بدون هذا القدر الكافي من النوم، قد يعانون من مشاكل في الانتباه، وضعف في الأداء الدراسي، بجانب تدهور في الصحة العامة على المدى البعيد.

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خطوات عملية لمساعدة طفلك على تنظيم نومه

أم وبناتها وقراءة قصة قبل النوم

وضع جدول نوم ثابت:

إعداد بيئة مريحة للنوم:

تقليل الشاشات قبل النوم:

وضع روتين قبل النوم:

النشاط البدني خلال اليوم:

مراقبة النظام الغذائي:

فواكه تساعد الطفل على النوم بسرعة

الكيوي:

الكيوي وشرائح البرتقال حوله

الكرز يساعد على تنظيم النوم

العنب يحسن دورة النوم