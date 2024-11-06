شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الطب 2024.. FDA توافق على تحليل يكتشف سرطان القولون مبكراً والان مع تفاصيل الخبر

شهد عام 2024 الكثير من الابتكارات والاكتشافات في مجال الطب، وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على اختبار دم للكشف عن سرطان القولون والمستقيم بين البالغين المعرضين لخطر الإصابة بالمرض، وهذا ما نتعرف عليه بالتفصيل في السطور التالية، بحسب موقع "CNN".

وأعلنت شركة Guardant Health، الشركة المصنعة للاختبار في كاليفورنيا، أن هذا هو أول اختبار دم تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء FDA كخيار فحص أولي لسرطان القولون والمستقيم، وهو أول اختبار فحص دم معتمد لسرطان القولون والمستقيم يلبي متطلبات تعويض الرعاية الطبية.

قال الدكتور ويليام إم جرادي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مركز فريد هاتشينسون للسرطان، في بيان أصدرته Guardant Health: "هذه خطوة واعدة نحو توفير أدوات أكثر ملاءمة للكشف عن سرطان القولون والمستقيم في وقت مبكر بينما يتم علاجه بسهولة أكبر".

ومن المقرر أن ينضم الاختبار إلى أنواع أخرى من طرق فحص سرطان القولون والمستقيم - بما في ذلك منظار القولون واختبارات البراز في المنزل - كخيارات يمكن لمقدمي الرعاية الصحية تقديمها لمرضاهم.

وقال جرادي في البيان الصحفي: "إن الاختبار، الذي يتمتع بمعدل دقة للكشف عن سرطان القولون مماثل لاختبارات البراز المستخدمة للكشف المبكر عن السرطان، يمكن أن يوفر بديلاً للمرضى الذين قد يرفضون خيارات الفحص الحالية".

تتضمن الخيارات الحالية لفحص سرطان القولون والمستقيم للأشخاص المعرضين لخطر متوسط اختبارًا يعتمد على البراز يتم إجراؤه إما سنويًا أو كل ثلاث سنوات؛ ومنظار القولون التقليدي كل 10 سنوات؛ منظار القولون الافتراضي كل خمس سنوات؛ أو إجراء منظار القولون السيني، والذي يتضمن استخدام أداة تشبه الأنبوب تسمى المنظار الداخلي لفحص الجزء السفلي من القولون، كل خمس سنوات.

كان اختبار الدم Shield متاحًا بالفعل كاختبار تم تطويره في المختبر أو LDT قبل موافقة إدارة الغذاء والدواء، لكن موافقة الإدارة يمكن أن تجعل الاختبار متاحًا على نطاق أوسع ومغطى على نطاق واسع كخيار فحص أساسي آخر.

ويبلغ السعر الحالي لهذا الاختبار حوالى 895 دولارًا.