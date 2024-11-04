رئيس “هيئة الغذاء والدواء” يطّلع على تقنيات تصنيع الأدوية الحيوية والجينية في تيانجين الصينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اطّلع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي على تقنيات التصنيع المتقدمة للأدوية الحيوية والجينية، لأحد المصانع المتخصصة في إنتاجها بمدينة تيانجين الصينية أمس ، إذ تعدُ جزءًا من الابتكارات الحديثة في المجال الطبي لعلاج العديد من الأمراض المستعصية.

كما زار معاليه مستشفى معهد أمراض الدم (Institute of Hematology & Blood Diseases Hospital) في مدينة تيانجين، الذي يعد من أكبر المستشفيات المتخصصة في أمراض الدم على مستوى الصين، حيث يضم 1000 سرير مجهز بأحدث التقنيات والمختبرات المتقدمة لدعم البحوث والدراسات السريرية، مطلعًا على جهودهم في إجراء الدراسات السريرية وآليات استخدام الأدوية الجينية في علاج أمراض السرطان، حيث يضطلع المستشفى بدورٍ رئيس في ابتكار علاجات جديدة وتطوير بروتوكولات علاجية، تعتمد على الأدوية الجينية، لتقديم حلول فعّالة لمعالجة الأمراض السرطانية وأمراض الدم المختلفة.

وتهدف هذه الزيارات لتعزيز جودة وسلامة الأدوية المستوردة، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في المجال الصحي، وتأكيد حرص “الهيئة” للارتقاء بمستوى الأدوية والتقنيات العلاجية المستخدمة في المملكة، بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع، ويسهم في تعزيز التعاون الدولي للهيئة.

يأتي ذلك ضمن إطار رئاسة معاليه لوفدٍ من “الغذاء والدواء” في زيارةٍ رسمية لجمهورية الصين الشعبية لتوقيع اتفاقية مع الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية، والمشاركة في منتدى شنجن لسلامة الغذاء بدورته الثامنة، والالتقاء بعددٍ من المسؤولين الصينيين، وعدد من الشركات ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة.

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