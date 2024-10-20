دياڤيرم التابعة لـ M42 تؤكد التزامها بمستقبل صحي مستدام خلال مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي 2024 في السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تعود دياڤيرم السعودية؛ جزء من مجموعة M42 – إلى ملتقى الصحة العالمي في الرياض للسنة الثالثة على التوالي، لتسليط الضوء على رسالتها “لحياة مستدامة – مستقبل صحي مستدام”. سيتعرف زوار الملتقى على التزامها بتقديم رعاية صحية مستدامة عبر حوارات تفاعلية حول مبادئ الصحة الحكيمة وتطبيقاتها لتعزيز صحة المرضى، وابتكارات الرعاية الصحية، والشراكات الاستراتيجية.

وتتصدر دياڤيرم مشهد التحول الصحي في الرعاية الكلوية في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عقد من الزمن، لاسيما وأنها أكبر مقدمي خدمات الرعاية الكلوية في المملكة، وتقدم اليوم خدمات عالمية المستوى لغسيل الكلى في 33 مدينة. وبدعم M42، تواصل دياڤيرم الابتكار مع منهجية الرعاية الصحية الدقيقة مدعومة بأحدث التقنيات وتتوافق مع رؤية السعودية 2030، لتعزيز الاستدامة وتحسين الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي هذا السياق، علق المهندس زياد عبدالعزيز كابلي، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة دياڤيرم: “خلال مشاركتنا في هذا الملتقى الهام، نسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه دياڤيرم في قطاع الرعاية الصحية، بما ينسجم مع الخطط الطموحة التي تضعها المملكة العربية السعودية. ويضمن نموذجنا الموحد في تقديم الرعاية استمرارنا بتحسين القيمة المقدمة لمنظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بالمخرجات الطبية والإكلينيكية تزامناً مع تيسير سبل الوصول لأفضل مستويات الرعاية الممكنة. وبدعم من تقنيات M42 المتطورة ومنشآتها السباقة، نعمل على المساهمة في تعزيز منهجية الرعاية الصحية في المملكة لتحقيق أهداف مع رؤية 2030، مع إضافة قيمة ملموسة على حياة المرضى وجودة حياتهم عبر الرعاية الطبية المتفوقة والنتائج الإيجابية”.

ومع انعقاد ملتقى الصحة العالمي تحت شعار “استثمر في الصحة”، ستعرض منصة دياڤيرم “لحياة مستدامة” أبرز إنجازاتها في رعاية المرضى والتميز الطبي، وستسلط الضوء على بصمتها الجلية في مجال المستقبل المستدام لقطاع الرعاية الصحية في المملكة، بما يشمل الاستثمار في التعليم، والبحوث العلمية، وجهود تعزيز الكفاءات الوطنية. وستلقي الضوء أيضاً على الدور الذي تلعبه الشركة في ترسيخ نموذج بنّاء للصحة الحكيمة من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يضيف قيمة جلية على المنظومة الصحية ككل، لتيسير سبل الوصول إلى الرعاية في شتى أرجاء المملكة.

وستنعقد العديد من الجلسات الحوارية بحضور نخبة من خبراء M42 من منشئاتها العالمية، على غرار دياڤيرم، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، والمختبر المرجعي الوطني، وكليفلاند كلينك أبوظبي بالإضافة إلى فريق الذكاء الاصطناعي والعلوم التطبيقية في M42. وستتناول الحوارات مواضيع تضم “تطبيقات الصحة الحكيمة في مجال إدارة الأمراض المزمنة”، و”إدخال علم الجينوم في استراتيجيات الرعاية الوقائية”، لتقدم للزوار معلومات قيمة حول مستقبل الرعاية الصحية.

وسيكون من أبرز فعاليات الحدث إطلاق M42 لنموذجها المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي مع 70 مليار نموذج معياري “Med42” في المملكة العربية السعودية، إذ تأتي هذه الأداة الثورية مصممة لدعم المتخصصين في الرعاية السريرية والمرضى عبر تجميع كميات هائلة من البيانات الطبية بشكل مباشر، مما يجعلها مصدر معلومات هام لمقدمي الرعاية الصحية.

وينعقد ملتقى الصحة العالمي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بين 21 و23 أكتوبر، ويعتبر ملتقى رئيسي للرعاية الصحية في المملكة. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 500 متحدث ويستضيف ما يزيد على 1200 شركة عالمية ومحلية لعرض ابتكاراتها. وتجسد هذه الفعالية منصة هامة للريادة الفكرية، والابتكار التكنولوجي، والكشف عن أضخم المشاريع في الرعاية الصحية على مستوى المنطقة. يقع جناح دياڤيرم في H1C-V40.

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