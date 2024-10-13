شكرا لقرائتكم خبر عن هوس الذئاب.. اضطراب غريب صاحبه يصدق بتحوله إلى ذئب ليلا والان مع تفاصيل الخبر

كلنا نخاف الذئب، ولكن لا يعى البعض أن القليل منا يرغب فى التحول لذئب ليلا، هذا هو "هوس الذئاب"، فوفقا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن الاضطرابات النفسية والعقلية لا حد لها، منها الغريب وآخر لا يصدق، ومنها متلازمة المستذئب أو هوس الذئاب، التي تجعل صاحبها راغبا وموقنا أنه يتحول ليلا إلى ذئب سريرى.



يقول بعض المرضى بهذا الهوس أو الاضطراب، إن الذئب لديهم هو مثال الشر، والقوة، وأنهم من خلاله قادرون على التغير وإحداث الفارق، أسباب هذه المتلازمة يتمثل في "الوهم" الذى يصاب به المستذئب، يمكن لأعراض مصاحبة لهذه الأوهام أن تزور المريض بتلك المتلازمة، منها أن يعانى من الخرف أو الهذيان، والإصابات الدماغية، أو قد تنتج عن أمراض الأوعية الدموية الدماغية، فضلا عن النوبات المختلفة العصبية التي تصيب البعض قد تتسبب أيضا في الإصابة بهذا الهوس.

وقد يعانى المستذئب من أمراض ومشكلات عقلية، مثل الاضطراب ثنائى القطب، الفصام، الاكتئاب الذهانى، الصرع، وغيرها الكثير، لذا قد يصاحب هذا الهوس بعض العلامات منها انقطاع النفس أثناء النوم أو مشاعر مضطربة للغاية، ادعاء رؤية المخالب في يديك، الرغبة في تناول اللحوم النيئة، المشى على أربع، والتشبه بالذئب بكل الأشكال.

ويمكن علاجه أو علاج أعراضه المصاحبة على الأقل، من خلال مضادات الاكتئاب، وأدوية الصحة النفسية والهوس، والذهان، وبالطبع الجلسات السريرية السلوكية مع مختص نفسى.