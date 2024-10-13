شكرا لقرائتكم خبر عن ما تركزش فى التفاصيل.. فرط اليقظة اضطراب اعرف أسبابه وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

النوم سلطان، والنوم بأريحية ولمدة مناسبة، والأحلام العميقة، تجعلك عند الإستيقاظ تشعر بالراحة والهدوء النفسى، والسلامة، ولكن عندما يطير النوم، تصبح الصحة النفسية والعقلية فى مهب المخاطر.

وفقا لتقرير نشر فى موقع كليفيلاند كلينيك الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض، أن فرط اليقظة هو اضطراب يعانى خلاله الإنسان من مشكلة فى النوم بشكل مريحوعقله دائما يقظ، ولا يقف التركيز واليقظة على النوم فقط، بل على مسح كل محيطك من أفعال ورحكات وتفاصيل وتخزنها فى عقلك.

التركيز المفرط على الآخرين وحالهم

التركيز المفرط على مشاعر الآخرين

التركيز المفرط على مزاج وطبيعة الآخرين

التويل وزيادة حدة وحجم الأمور البسيطة

التركيز المفرط على الجسد والعقل

الشعور بعدم الأمان الدائم

من أهم أعراضههناك الكثير من الأسباب التى قد تؤدى للإصابة بفرط اليقظة والتى من بينها:

اضطرابات ما بعد الصدمة

الاصابة باضطرابات القلق الشديد

اضطرابات الهلع الحادة لدى البعض

الاكتئاب وأعراضه الحادة التى تصب البعض

اضطرابات الشخصية المختلفة

الإصابة بالخرف والزهايمر لدي العديد من الأشخاص فى مراحل متقدمة فى العمر

اضطرابات الغدة الكظرية لدي البعض

الآلام العضلية الليفية التى يعانى منها البعض فى الجسم والتى تسبب لهم أوجاعا وشكوى مستمرة

عندما يكون الفرط فى اليقظة شديدا ومعقدا ومستمرا فقد يكون دلالة على اضطراب الصحة النفسية والعقلية

صدمات الطفولة سببا كبيرا فى الاصابة بهذا الفرط فى اليقظة

البيئة العائلية المسيئة والقاسية قد تنتج طفلا يعانى هذا الاضطراب

ونصح التقرير بضرورة الاهتمام بعلاج اليقظة الحادة من خلال زيارة مختص نفسى يساعد المريض بها، كذلك تمارين الهدوء والاسترخاء وتقليل التوتر أمر هام للغاية للحد من أعراضها.