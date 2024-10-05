شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. مشروبات سهلة لعلاج الحموضة والان مع تفاصيل الخبر

يعانى الكثير من الأشخاص من مشكلات الجهاز الهضمى بما فيها الحموضة التي تسبب انزعاجا شديدا يصل إلى حد الصعوبة في النوم، ولأن الحموضة يمكن أن تكون مؤلمة وغير مريحة، يلجأ العديد من الأشخاص إلى عدة وسائل لتخفيفها، ويمكن أن تكون العلاجات الطبيعية مفيدة للغاية، على الرغم من أن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن تكون مفيدة أيضًا، وهنا يأتي دور المشروبات المصنوعة في المنزل، والتي قد تساعد في تقليل الحموضة وتهدئة المعدة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. مشروبات طبيعية يمكن إعدادها في مطبخك لتخفيف الانزعاج الناتج عن الحموضة والارتجاع الحمضي: ماء جوز الهند

ماء جوز الهند هو مشروب طبيعي منعش، فهو مليء بالإلكتروليتات والعناصر الغذائية الضرورية للجسم، كما أنه يساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجسم، وبالتالي فهو علاج ممتاز للحموضة، كما أن الحلاوة الطبيعية والترطيب الذي يوفره يمكن أن يهدئ المعدة المتهيجة بسهولة.

طريقة التحضير:

احضري كوبًا واحدًا من ماء جوز الهند الطازج، وأضيفي إليه قليلًا من الملح، وعصير ليمونة، وهذا اختياري تمامًا، وتناول هذا المشروب البارد للشعور بالانتعاش على الفور كما يساعدك على تقليل الحموضة.

شاي الليمون والزنجبيل

يجمع شاي الليمون والزنجبيل بين عنصرين قويين لهما فوائد هضمية، فالليمون قلوي ويساعد على تنظيم مستويات الحموضة في المعدة، بينما يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات، وعند الجمع بينهما، ينتج عن ذلك مشروب لذيذ قد يخفف من أعراض الارتجاع الحمضي.

طريقة التحضير:

أضف شريحة صغيرة من الزنجبيل الطازج إلى كوبًا من الماء، واتركهما على النار حتى الغليان ثم اتركه منقوعًا لمدة 10 دقائق، وصفِ الشاي وأضف عصير الليمون الطازج، وتناوله دافئًا للحصول على أقصى فائدة، فهو مشروب مثالي للاستمتاع به بعد تناول الوجبات لتهدئة معدتك.

الكراوية

تتمتع بذور الكراوية بفوائد صحية عديدة، وهي معروفة بشكل خاص بفعاليتها في تقليل مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك الحموضة، حيث تتمتع بذور الكراوية بخصائص مهدئة للجهاز الهضمى وتخفيف الانتفاخ والغازات، والتي غالبًا ما تصاحب ارتداد الحمض.

طريقة التحضير:

اغلى ملعقة صغيرة من بذور الكراوية في الماء لمدة 10 دقائق، واتركها تبرد، ثم صفيها واشربها دافئة، حيث يمكن أن يساعد تناول ماء الكراوية بعد الوجبات في تهدئة المعدة وتخفيف الحموضة.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر معروف جدًا بفوائده الصحية، ويمكنه أيضًا المساعدة في علاج الحموضة، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل تهيج المعدة بشكل مضاعف، كما أن تناول الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

طريقة التحضير:

أضف ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر (أو كيس شاي أخضر) إلى كوب من الماء الساخن، وانقع أوراق الشاي الأخضر في الماء الساخن لمدة 3-5 دقائق، ثم صفيه واشربه دافئًا، ولتعزيز النكهة يمكنك إضافة القليل من العسل.