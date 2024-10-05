شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطرق الطبيعية لعلاج مسببات الصداع النصفي والان مع تفاصيل الخبر

الصداع النصفي هو نوع من الصداع يمكن أن يتراوح من ألم نابض أو حاد إلى متوسط، الألم متكرر بطبيعته ويمكن الشعور به غالبًا في جانب واحد فقط من الرأس، وتشمل أعراض هذه الحالة الغثيان والضعف وأحيانًا حتى الحساسية للضوء والصوت من حولك بينما يمكن أن يصاحبها أيضًا القيء أو الإغماء، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite.

ويمكن أن تجعلك تجربة الصداع النصفي غير قادر على الحركة أو غير قادر على العمل لفترة طويلة من الزمن، ويقال إن الصداع النصفي له سبب وراثي ولكن عوامل مختلفة مثل الإجهاد والقلق والإفراط في الإجهاد أو الإفراط في استخدام الأدوية يمكن أن تؤدي إلى حدوثه، يمكن للعناصر الموجودة في محيطك مثل الأضواء الساطعة أو الأصوات العالية أو الروائح القوية أيضًا أن تؤدي إلى حدوث الصداع النصفي، ويتطور بشكل عام لدى الأشخاص أثناء الطفولة أو المراهقة أو أوائل البلوغ ويتكون من أربع مراحل - البادرة والهالة والنوبة وما بعد الصداع النصفي، ولا يمر كل شخص بكل هذه المراحل بالضرورة.

العلاجات الطبيعية للصدع النصفى

اشرب كمية كافية من الماء: قد يكون عدم ترطيب الجسم سببًا محتملًا للصداع النصفي. لذا يُنصح بمحاولة ترطيب الجسم وشرب الكثير من السوائل

وجبة الإفطار المبكرة

تناول وجبة الإفطار مبكرًا: إن عدم تناول الطعام لفترة طويلة من الوقت قد يؤدي إلى انخفاض سكر الدم، وهو ما قد يؤدي إلى الصداع النصفي. تناول وجبة الإفطار مبكرًا لكسر صيامك طوال الليل وتجنب نوبات الصداع النصفي المؤلمة

الابتعاد عن الكمبيوتر

ابتعد عن الكمبيوتر: يمكن أن تتسبب الشاشة المتذبذبة أو الوهج المستمر في حدوث نوبات الصداع النصفي. كما أن التحديق في الشاشة لساعات طويلة يمكن أن يسبب لك الصداع بسهولة.