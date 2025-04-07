الخليج اليوم .. الخارجية الأمريكية توافق على تحديث وتأهيل صواريخ باتريوت للكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لتحديث وتأهيل صواريخ باتريوت للكويت بقيمة 400 مليون دولار.

وأضافت الوزارة أن المقاول الرئيسي في هذه الصفقة هو شركة "آر تي إكس كوربوريشن"، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وفي مايو 2020، أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على بيع 84 من أحدث جيل من صواريخ باتريوت للكويت إضافة إلى مجموعة معدات هادفة إلى تحديث الأنظمة المضادة للصواريخ، وذلك بإجمالي 1.425 مليار دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان حينها إن عملية البيع هذه ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة على تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أن صواريخ "باتريوت باك ـ 3" ستحسن قدرة الكويت على الاستجابة للتهديدات الحالية والمستقبلية وضمان أمن بنيتها التحتية للنفط والغاز.

وتبلغ قيمة عقد الصواريخ الـ 84 والأجزاء المصاحبة لها، والتي صنعتها مجموعة الدفاع الأمريكية "لوكهيد مارتن"، 800 مليون دولار، أما عقد الصيانة والتدريب والمساعدة التقنية التي ستقدمها "لوكهيد مارتن" ومقاول الدفاع "رايثيون" فتبلغ قيمته 425 مليون دولار، ويضاف إليه عقد تبلغ قيمته 200 مليون دولار لإصلاح معدات قديمة.

المصدر:وكالات