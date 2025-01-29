شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 60 شركة.. انطلاق معرض "المنتجات الوطنية السعودية" في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الصناعة السعودية

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من معرض المنتجات الوطنية السعودية - الكويت 2025 على أرض المعارض بمنطقة مشرف بمشاركة 60 شركة من مختلف الصناعات السعودية لعرض المنتجات والخدمات السعودية وتعزيز حضورها في الأسواق الخليجية.ويهدف المعرض إلى تنويع الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات حيث تسعى الجهات الحكومية السعودية إلى دعم القطاعين الصناعي والاستثماري وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة ودول الخليج، وفق التزام المملكة بدعم القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.ويعد المعرض فرصة لعرض المنتجات ومنصة للتواصل بين المستثمرين وأصحاب المشاريع وتوقيع الاتفاقيات التي تعزز من مكانة الصناعة السعودية على الصعيد العالمي.ويستمر المعرض لمدة أربعة أيام في قاعة 4 في معرض الكويت الدولي، ويهدف إلى تشجيع الصناعة السعودية وترويج منتجاتها وتعزيز الشراكات التجارية التي ستسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.