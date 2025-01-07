شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم /الثلاثاء/ باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل قرب أبراج عين جالوت، جنوب النصيرات، وسط قطاع غزة.



وأشارت الوكالة إلى أن 4 فلسطينيين استشهدوا بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في شارع حميد بمخيم الشاطئ غرب محافظة غزة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في محيط مدخل المغازي وسط قطاع غزة.