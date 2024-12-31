شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: "مسام" ينتزع 48,705 ألغام وذخيرة غير منفجرة خلال 2024 باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أسامة القصيبي مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام ــ اليمن، أن الفرق الهندسية للمشروع تمكنت خلال عام 2024، من انتزاع 48,705 ألغام وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، من مختلف أرجاء اليمن، ليرتفع إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع في يونيو 2018 وحتى ديسمبر 2024، إلى 476,432 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.



وذكر بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي لمشروع «مسام»، الاثنين، أن مساحة الأراضي التي تم تطهيرها خلال العام 2024 بلغت 10,107,967 (م2)، ليصل بذلك إجمالي مساحة الأراضي المطهرة 63,378,671 (م2) ‏منذ انطلاق المشروع وحتى ديسمبر 2024.



وأوضح، أن عدد الألغام المضادة للأفراد التي تم نزعها في العام 2024 بلغ 227 لغماً ليرتفع الإجمالي منذ بداية المشروع إلى 6,690 من الألغام المضادة للأفراد، بينما عدد الألغام المضادة للدبابات التي تم نزعها في 2024 بلغ 2,868 لغماً ليرتفع الإجمالي منذ بداية المشروع إلى 145,815 من الألغام المضادة للدبابات.



وأشار إلى أن مجموع الذخائر غير المنفجرة التي تم نزعها في العام 2024 بلغ 45,387 ليرتفع الإجمالي منذ بداية المشروع إلى 315,747 من الذخائر غير المنفجرة، بينما عدد العبوات الناسفة التي تم نزعها خلال العام 2024 بلغ 223 عبوة ليرتفع الإجمالي منذ بداية المشروع إلى 8,180 من العبوات الناسفة.



ويواصل مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، عمله في الأراضي اليمنية للعام السابع على التوالي، لنزع وتدمير الألغام وتدريب وبناء القدرات اليمنية في هذا المجال، لاستكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي تهدد حياة المدنيين.