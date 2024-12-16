الخليج اليوم .. الرئاسي اليمني يطالب بتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، يوم الأحد، بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية" وتجفيف مصادر تمويلها ومنع تسليحها.

وحسب بيان لمكتب العليمي، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعاصمة السعودية الرياض، رئيس مكتب مكافحة الإرهاب لجنوب ووسط وشرق آسيا بوزارة الخارجية الأمريكية جيسي ليفنسون، وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاغن.

وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاقها المستقبلية، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتعزيز الشراكة الوثيقة بين الجانبين على مختلف الأصعدة".

ووفق البيان "تطرق اللقاء إلى تهديدات الحوثيين والتنظيمات المتخادمة معها بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتداءات وأعمال القرصنة المستمرة على سفن الشحن البحري بدعم إيراني".

واستعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن "جهود الإصلاحات الحكومية في المجال الأمني وأجهزة إنفاذ القانون وسلطات مكافحة الإرهاب، وغسل الأموال والجريمة المنظمة، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز قدراتها في ردع مختلف التهديدات".

وأشاد العليمي" بالتعاون الوثيق بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب، مع تطلع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لمضاعفة الضغوط الدولية على الحوثيين بما في ذلك تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتسليحها".

المصدر: مجلس القيادة الرئاسي في اليمن