شكرا لقرائتكم خبر عن 221 شهيدا وجريحا جراء القصف الإسرائيلى على لبنان قبيل بدء تنفيذ وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فجر اليوم مقتل 55، وجرح 160 آخرين بالغارات التي استهدفت لبنان بعد الإعلان عن توصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله ودولة الاحتلال.

وقال محافظ بعلبك-الهرمل شرق لبنان بشير خضر: "33 شهيدا و12 مفقودا و40 جريحا في 33 غارة جوية على بعلبك (الثلاثاء) وأعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة.

وأشارت "الصحة" اللبنانية إلى أن "الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي حتى (الاثنين) بلغت 3823 قتيلا و15859 جريحا".

وشن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، غارتين استهدفتا بلدة كفردان غرب بعلبك وبلدة مجدلون جنوب بعلبك، شرقي لبنان.

كما استهدفت غارة إسرائيلية محيط بلدة علي النهري في البقاع الأوسط شرقي لبنان، واستهدفت غارة إسرائيلية منطقة حي كسار زعتر وحي آل حمزة في مدينة النبطية جنوبي لبنان.

وشن انفذ الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة النويري في العاصمة بيروت، وغارة استهدفت جسر الأمانة في وادي خالد، أحد المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن فى وقت سابق من الثلاثاء، أن إسرائيل ولبنان وافقا على وقف إطلاق النار في نزاع هو الأكثر دموية بين الجانبين.

وجاءت تصريحات بايدن بعد أن وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء ذات اليوم، كلمة إلى الإسرائيليين، أعلن فيها موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق وقف إطلاق النار.