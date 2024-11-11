شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى: مقتل 8 إرهابيين خلال عملية عسكرية وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجَّه الجيش الصومالى ضربة قوية لمليشيات "الشباب" الإرهابية التى حاولت شن هجوم على مدينة مسجواى شرق محافظة غلغدود وسط البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية أبو بكر محمد - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية- إن "قوات الجيش الصومالى قتلت 8 إرهابيين خلال عملية عسكرية جرت فى مسجواى".

وكبد الجيش الصومالى خسائر كبيرة للمليشيات الإرهابية فى محافظتى شبيلى الوسطى وغلغدود، وألحق خسائر فادحة بالمتمردين الذين حاولوا شن هجمات يائسة ضد القوات المسلحة.