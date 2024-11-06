شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدين قرار حظر الاحتلال أنشطة الأونروا والان نبدء بالتفاصيل

دعم الأونروا

الدمام - شريف احمد - أعرب القائم بأعمال المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة، هادي هاشم، باسم المجموعة العربية في إحاطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مستقبل وكالة الأونروا، عن إدانة المجموعة لقرار الكنيست الإسرائيلي، بحظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وعدّ هاشم هذه القوانين بأنها جزءًا من حملة ممنهجة تهدف إلى استهداف الوكالة ومحاولة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الراسخة في العودة والتعويض، وذلك وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.ودعا الجمعية العامة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة والعاجلة للتصدي لهذا الهجوم على الأونروا ودورها الإنساني، مؤكدًا أهمية رفع راية القانون الدولي ودور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.كما طالب السفير هاشم باستئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لمواجهة هذا الهجوم الخطير على وكالة الأونروا وولايتها، مشددًا على أهمية الدعم الدولي للحفاظ على عمل الوكالة واستمرار دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.