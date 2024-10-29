الخليج اليوم .. محمد بن زايد ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن وشراكات الإمارات التنموية مع دول العالم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل مكتوم آل مكتوم، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر البحر في الإمارات أبوظبي.

سموهما خلال اللقاء التحية مع ضيوف المجلس والأحاديث الأخوية الودية.. وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل مكتوم نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء ديوان الرئاسة.

كما بحثت سموهما خلال اللقاء عدداً من الأمور والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن رؤية القيادة الطموحة لدعم جهود الدولة التنموية ومكتسباتها من خلال المرحلة لوقف تفعيل ريادة الأعمال ونمائها.. مشيرين في هذا السياق إلى أهمية الشراكات المبدعة للمثمرة التي تقيمها دولة الإمارات مع دول مختلفة العالم يشمل آفاقاً جديدة للتنمية ويعود بالخير والازدهار للجميع.

حضر مجلس قصر البحر كل من؛ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان . أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان آل نهيان رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، احتوو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ونحو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وصلو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة موظف التنموية وأسر الشهداء، وصلو حمد الشيخان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة موظف خاص، وصلو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وصلو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل مكتوم، وصلو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الشيخ رحمه الله بن مبارك آل مكتوم سكرتير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل لمتابعة الشؤون الإدارية الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ فقط والمواطنين والضيوف.