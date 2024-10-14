شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر: مقتل 18 شخصًا على الأقل في الغارة الإسرائيلية شمال لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت شمال لبنان، اليوم الاثنين، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا.

وقال عمال الإنقاذ إن الغارة أسفرت كذلك عن إصابة أربعة أشخاص آخرين. وأوضح مصدر أمني لبناني إن الغارة الإسرائيلية أصابت منزلا كان النازحون يحتمون به في بلدة ايطو قضاء زغرتا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق اليوم الاثنين، أن الغارة أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة شخص واحد.

وتعد الغارة الإسرائيلية على منزل في بلدة ايطو في قضاء زغرتا هي الأولى على شمال لبنان. الغارة الأولى

وكانت الوكالة الوطنية للاعلام ذكرت أن "الغارة التي استهدفت منزلا في بلدة أيطو بشمال البلاد أسفرت بحسب معلومات أولية عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين نقلوا إلى مستشفيات المنطقة".

وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي بشن غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات مستمرة حتى اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول تشرين الأول/ أكتوبر الحالي بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

