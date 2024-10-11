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استشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال على وسط غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد شاب وسيدة، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، استهدف منزلاً وتجمعاً للفلسطينيين وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد سيدة وإصابة طفل بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي، استهدف منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد شاب فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً للفلسطينيين في مخيم المغازي وسط القطاع، ترافق ذلك مع قصف جوي ومدفعي مكثف على البريج والنصيرات وجباليا، أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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