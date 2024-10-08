شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 13 فلسطينيًا وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف شمال مدينة رفح، في حين استشهد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف طيران الاحتلال على شمال مخيم النصيرات، ترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف، وإطلاق نار على منازل الفلسطينيين في مخيم البريج.

